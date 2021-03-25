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4,1 промилле у таксиста — это рекорд? В таком состоянии он вез клиентку из Могилева в Шклов (видео)

25.03.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Шклове в милицию обратилась женщина. Она рассказала, что ехала в автомобиле такси и, как ей поначалу показалось, водитель был очень уставшим — всю дорогу ему хотелось спать. А дорога была неблизкая: в Шклов ехали из Могилева. Обстоятельства этой поездки рассказали в УВД Могилевского облисполкома.

— Поскольку и водитель, и сама пассажирка были в масках, женщина не сразу поняла, что таксист находится в нетрезвом состоянии. Рассчитавшись и покинув машину такси, она сразу же позвонила в милицию, — рассказали в УВД.

Наряд ОГАИ Шкловского РОВД задержал водителя, когда тот отъезжал от магазина на выезде из Шклова.

— Отпираться было бесполезно: таксист был пьян. В магазине он купил еще спиртного, — отметили в УВД. — В ходе медицинского освидетельствования прибор «Алкотест» показал наличие у водителя 4,1 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Теги: Могилев
 
 
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В Шклове в милицию обратилась женщина. Она рассказала, что ехала в автомобиле такси и, как ей поначалу показалось, водитель был очень уставшим — всю дорогу ему...
 
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