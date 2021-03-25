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Обстановка обостряется: очереди на белорусской-литовской границе растут
25.03.2021 13:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мар – Sputnik. Ситуация с очередями в пунктах пропуска на границе с Литвой остается напряженной, въезда в ЕС ожидает порядка двух тысяч грузовиков, сообщает сайт Государственного таможенного комитета Беларуси.
Более двух суток таможенные службы Литвы
По причине заторов и сбоев в компьютерных системах литовских коллег, белорусские таможенники также не могут полноценно проводить оформление грузов.
В Государственном таможенном комитете отметили, что литовская сторона в последние сутки принимает в два раза меньше грузов, было оформлено лишь 1,4 тысячи грузовых авто, в то время как пропускная способность позволяет досмотреть и оформить три тысячи фур.
© Sputnik / Ирина Букас
Время ожидания въезда на территорию Литовской Республики после досмотра и оформления в Беларуси достигает восьми часов.
В таможенном комитете отметили, что ситуация на белорусско-литовской границе отражается на всех участниках процесса. Поскольку теряют и время, и деньги как белорусские, так и литовские перевозчики, а также получатели грузов.
Еще одна причина заторов на границе
В ближайшее время ситуация с очередями на белорусско-литовской границе вряд ли разрешится. Пропускная способность пункта литовского пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны – "Каменный Лог")
Завершение реконструкции пункта пропуска планируется только во втором квартале 2023 года.
Госпогранкомитет тоже недоволен
Ранее в Госпогранкомитете Беларуси также обращали на постоянные очереди в пунктах пропуска на въезде в Литву. И это связано не только с ремонтом, а также программными сбоями с литовской стороны.
Как отмечали в погранведомстве, что литовская сторона не выполняет нормы пропускной способности, игнорирует договоренности с белорусскими коллегами. По данным ГПК Беларуси, половина из всех внештатных ситуаций на границе РБ и ЕС, которые связаны с оформлением транспорта, вызваны именно работой пунктов пропуска Литвы.
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Проблемы на пограничном участке наблюдаются более двух суток, таможенники Литвы оформляют документы в ручном режиме из-за технического сбоя.
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