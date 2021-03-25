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Обстановка обостряется: очереди на белорусской-литовской границе растут

25.03.2021 13:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Ситуация с очередями в пунктах пропуска на границе с Литвой остается напряженной, въезда в ЕС ожидает порядка двух тысяч грузовиков, сообщает сайт Государственного таможенного комитета Беларуси.

Более двух суток таможенные службы Литвы оформляют документы в ручном режиме, поскольку произошел сбой программных продуктов, сообщает сайт белорусского таможенного ведомства.

По причине заторов и сбоев в компьютерных системах литовских коллег, белорусские таможенники также не могут полноценно проводить оформление грузов.

В Государственном таможенном комитете отметили, что литовская сторона в последние сутки принимает в два раза меньше грузов, было оформлено лишь 1,4 тысячи грузовых авто, в то время как пропускная способность позволяет досмотреть и оформить три тысячи фур.

© Sputnik / Ирина Букас
Снова очереди: несколько литовских пунктов пропуска приостановили работу

Время ожидания въезда на территорию Литовской Республики после досмотра и оформления в Беларуси достигает восьми часов.

В таможенном комитете отметили, что ситуация на белорусско-литовской границе отражается на всех участниках процесса. Поскольку теряют и время, и деньги как белорусские, так и литовские перевозчики, а также получатели грузов.

Еще одна причина заторов на границе

В ближайшее время ситуация с очередями на белорусско-литовской границе вряд ли разрешится. Пропускная способность пункта литовского пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны – "Каменный Лог") снижена на 50% с 22 марта из-за ремонтных работ. Соответственно, сокращено количество полос для передвижения транспорта.

Завершение реконструкции пункта пропуска планируется только во втором квартале 2023 года.

Госпогранкомитет тоже недоволен

Ранее в Госпогранкомитете Беларуси также обращали на постоянные очереди в пунктах пропуска на въезде в Литву. И это связано не только с ремонтом, а также программными сбоями с литовской стороны.

Как отмечали в погранведомстве, что литовская сторона не выполняет нормы пропускной способности, игнорирует договоренности с белорусскими коллегами. По данным ГПК Беларуси, половина из всех внештатных ситуаций на границе РБ и ЕС, которые связаны с оформлением транспорта, вызваны именно работой пунктов пропуска Литвы.

 
Теги: Минск
 
 
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Проблемы на пограничном участке наблюдаются более двух суток, таможенники Литвы оформляют документы в ручном режиме из-за технического сбоя.
 
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