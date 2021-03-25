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Неуемный принц Гарри нашел себе еще одну работу
25.03.2021 13:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Гарри удивил поклонников: не успел младший внук Елизаветы II получить работу в Силиконовой долине, как устроился еще на одну позицию.
Едва поутихли разговоры о том, что принц стал
Оказалось, что принц Гарри действительно нашел себе еще одну подработку: с апреля этого года он станет комиссаром Аспенского университета и войдет в комиссию по борьбе с дезинформацией в СМИ.
По словам источников, Гарри горит желанием использовать свой печальный опыт общения с "лживой" британской прессой.
Институт в свою очередь уже подтвердил информацию о назначении герцога. В комиссию также войдут 14 человек, среди которых журналистка Кэти Курик, бывший директор Агентства кибербезопасности Крис Кебс и другие профессионалы.
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Мятежный герцог настолько вошел во вкус, что готов работать круглосуточно. Теперь в послужном списке мужа Меган Маркл четыре должности с начала 2021 года.
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