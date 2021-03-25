Неуемный принц Гарри нашел себе еще одну работу

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри удивил поклонников: не успел младший внук Елизаветы II получить работу в Силиконовой долине, как устроился еще на одну позицию.

Едва поутихли разговоры о том, что принц стал топ-менеджером стартапа , как в таблоидах появилась информация о новом назначении мятежника. И неудивительно, ведь возлюбленная принца Меган Маркл беременна вторым ребенком, а королевская семья давно отказалась спонсировать пару, о чем супруги рассказали в интервью Опре Уинфри.

Оказалось, что принц Гарри действительно нашел себе еще одну подработку: с апреля этого года он станет комиссаром Аспенского университета и войдет в комиссию по борьбе с дезинформацией в СМИ.

По словам источников, Гарри горит желанием использовать свой печальный опыт общения с "лживой" британской прессой.

Институт в свою очередь уже подтвердил информацию о назначении герцога. В комиссию также войдут 14 человек, среди которых журналистка Кэти Курик, бывший директор Агентства кибербезопасности Крис Кебс и другие профессионалы.

Читайте также:

Елизавета II наймет "царя разнообразия" после нападок Меган Маркл

после нападок Меган Маркл Не по-королевски: внучка Елизаветы II родила на полу в ванной

Идеально продуманный образ Кейт Миддлтон восхитил поклонников