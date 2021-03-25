|
Сергеев: людей нельзя заставить вернуться на село, но можно создать условия
25.03.2021 13:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik Алексей Матюш
Такой указ давно назрел и вполне обоснован, убежден собеседник Sputnik. До сих пор в республике сложилась странная ситуация, когда во многих сельских населенных пунктах находили заброшенные дома, которые невозможно было никаким образом изъять у собственников, никак не заинтересованных в своих владениях, рассуждает Сергеев.
"Многие из тех людей, которым по наследству достались эти дома, вообще уехали из Беларуси, например, в Российскую Федерацию или на Украину. И властям, чтобы убрать эти дома и продать или передать землю тем людям, которые хотели бы жить в этом населенном пункте, была очень большая сложность и волокита. Надо было искать собственников, наследников и так далее", ― говорит Сергеев.
Новый указ президента значительно упрощает действия местных властей в отношении ветхих домов и желающих приобрести их людей, которые хотели бы обосноваться в сельской местности, отмечает спикер. Это одна из мер, которая создаст условия для возможного переезда из крупных городов и сельскую местность, полагает он.
© Sputnik / Сергей Пушкин
По его словам, обустраиваться в сельской местности в Беларуси могли бы и украинцы желающие получить здесь гражданство ,у которых есть проблемы с приобретением жилья. Нынешний указ значительно упростит этот процесс, резюмирует Сергеев.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый президентский указ значительно упростит волокиту с отчуждением и продажей ветхих и заброшенных домов и участков в сельской местности, рассуждает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)