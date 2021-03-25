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Сергеев: людей нельзя заставить вернуться на село, но можно создать условия

25.03.2021 13:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Сергеев: людей нельзя заставить вернуться на село, но можно создать условия

© Sputnik Алексей Матюш
За одну базовую: Лукашенко подписал указ об отчуждении домов в деревнях
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 115, который упрощает порядок отчуждения заброшенных домов в сельских населенных пунктах и городах районного подчинения, построенных до 8 мая 2003 года. Сработает ли данная мера для возвращения городского населения в сельскую местность как для постоянного проживания, так и с целью заведения подсобного хозяйства, либо просто для эпизодического пребывания на природе? 

Такой указ давно назрел и вполне обоснован, убежден собеседник Sputnik. До сих пор в республике сложилась странная ситуация, когда во многих сельских населенных пунктах находили заброшенные дома, которые невозможно было никаким образом изъять у собственников, никак не заинтересованных в своих владениях, рассуждает Сергеев.

"Многие из тех людей, которым по наследству достались эти дома, вообще уехали из Беларуси, например, в Российскую Федерацию или на Украину. И властям, чтобы убрать эти дома и продать или передать землю тем людям, которые хотели бы жить в этом населенном пункте, была очень большая сложность и волокита. Надо было искать собственников, наследников и так далее", ― говорит Сергеев.

Новый указ президента значительно упрощает действия местных властей в отношении ветхих домов и желающих приобрести их людей, которые  хотели бы обосноваться в сельской местности, отмечает спикер. Это одна из мер, которая создаст условия для возможного переезда из крупных городов и сельскую местность, полагает он.

© Sputnik / Сергей Пушкин
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"Государство не может заставить кого-то вернуться в сельскую местность, но сейчас по крайней мере одно из условий будет создано, когда люди смогут по низкой цене приобрести место, если возможно, отремонтировать дом, возможно, какие-то льготы будут предоставлять при постройке жилья. Этих пустующих и заброшенных участков достаточно много, если проехаться по сельской местности, особенно по так называемой Чернобыльской зоне, и это в любом случае облегчит жизнь и местным властям, и тем, кто захочет или вернуться, или поселиться в сельской местности", ― рассуждает Сергеев.

По его словам, обустраиваться в сельской местности в Беларуси могли бы и украинцы желающие получить здесь гражданство ,у которых есть проблемы с приобретением жилья. Нынешний указ значительно упростит этот процесс, резюмирует Сергеев.  

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Новый президентский указ значительно упростит волокиту с отчуждением и продажей ветхих и заброшенных домов и участков в сельской местности, рассуждает...
 
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