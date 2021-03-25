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«Трое суток стою в Каменном Логе». Дальнобойщики снова сообщают об огромных очередях на границе

25.03.2021 13:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дальнобойщики снова жалуются на очереди на белорусско-литовской границе. В Госпогранкомитете объясняют ситуацию очередным сбоем в работе баз таможенного оформления, который произошел в литовских пунктах пропуска. Сообщается, что проблема возникла утром 23 марта — и пока информации о возобновлении не поступало.


Фото читателя TUT.BY

— Я везу груз из России в Литву. Приехал в пункт пропуска Каменный Лог и стою здесь третьи сутки, — рассказывает AUTO.TUT.BY дальнобойщик Андрей. — Очередь начинается от Ошмян уже.

Если по данным ГПК на 18.00 24 марта, в этом погранпереходе в очереди стояло 600 грузовиков, то по состоянию на 11.00 25 марта — уже более 690 машин.

— Все белорусские пункты пропуска на литовском направлении заполнены уже оформленным транспортом, который ожидает возобновления запуска в сопредельную страну, — сообщают в Госпогранкомитете.

Стоит также напомнить, что с 22 марта началась реконструкция пункта пропуска Мядининкай (со стороны Беларуси — Каменный лог).


Фото читателя TUT.BY

Такая же ситуация и на других погранпереходах с Литвой. Например, по данным на 11 утра в Бенякони было более 420 машин, в Привалке — более 230.

— У многих уже заканчивается вода и продукты, поэтому водители делятся между собой тем, что у кого есть, — продолжает Андрей. — Вчера здесь каталась машинка от местного кафе, развозила обеды, но даже к вечеру и половины очереди не объехала.

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«Очередь начинается от Ошмян уже», - рассказывает AUTO.TUT.BY дальнобойщик Андрей.
 
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