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МИД Латвии опубликовал новый санкционный список в отношении сторонников белорусских властей. В нем, кроме прочих, сын Балабы и супруги Чемодановы

25.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение запретить 118 гражданам Беларуси въезд в Латвию на неопределенный срок. Решение согласовано с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы, сообщает TUT.BY.

Запрет на въезд в страну введен сотрудниками органов внутренних дел и юстиции, а также администрациями регионов.

«Эти официальные лица принимали участие в жестоком подавлении мирных протестов после непризнанных президентских выборов 9 августа 2020 года. Запрет на въезд в Латвию в связи с вышеупомянутыми событиями в Беларуси в настоящее время наложен на 277 человек. Решение министра принято в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции», — говорится в сообщении МИД Латвии.

В список лиц, в отношении которых введены санкции вошли, например, начальник 3-го управления ГУБОПиК МВД Михаил Бедункевич, сын начальника минского ОМОН Артем Балаба, руководитель областного ОМОН Сергей Белькевич, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова и ее супруг, сотрудник ГУБОПиК Денис Чемоданов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская,

Интересно, что в список включили и уже экс-сотрудника ГУБОПиК Станислава Лупоносова, которого накануне в сюжете на телеканале «Беларусь 1» назвали «кротом», который сотрудничал с инициативой BYPOL, работая в управлении. Не так давно он уволился и покинул страну. На телевидении заявили, что сбежал.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение запретить 118 гражданам Беларуси въезд в Латвию на неопределенный срок. Решение согласовано с...
 
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