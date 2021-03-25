Правительства европейских стран будут требовать освобождения белорусских журналистов

Руководители 50 профессиональных журналистских союзов и ассоциаций в 34 европейских странах призвали свои правительства усилить давление и принять меры в связи с постоянными нарушениями прав человека и свободы прессы в Беларуси, сообщает Европейская федерация журналистов.



Mogens Blicher Bjerregård / journalisten.dk

Авторы письма напоминают, что после президентских выборов 9 августа 2020 года в Беларуси было задержано более 30 000 человек, включая 480 журналистов, многие из них подверглись пыткам и жестокому обращению, более 1000 человек — уголовному преследованию.

Руководители журналистских объединений призывают главы европейских государств потребовать от белорусских властей немедленного освобождения 12 журналистов, прекращения административного и уголовного преследования представителей белорусских медиа, возобновления работы «Пресс-клуба». Они также призывают правительства обратиться к ООН, ОБСЕ, Совету Европы и Евросоюзу с тем, чтобы международное сообщество усилило давление и приняло меры в условиях постоянных нарушений прав человека и свободы прессы в Беларуси.

«Режим Лукашенко должен немедленно освободить всех политзаключенных, в том числе 12 журналистов, которые лишь делали свою работу. Он также должен положить конец всем продолжающимся судебным разбирательствам. Мы будем работать с Белорусской ассоциацией журналистов, чтобы все ответственные за репрессии против журналистов были привлечены к ответственности и осуждены. Настало время европейским правительствам и международному сообществу принять меры», — заявил президент EFJ Могенс Блихер-Бьеррегард.