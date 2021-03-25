ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правительства европейских стран будут требовать освобождения белорусских журналистов

25.03.2021 13:39 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Руководители 50 профессиональных журналистских союзов и ассоциаций в 34 европейских странах призвали свои правительства усилить давление и принять меры в связи с постоянными нарушениями прав человека и свободы прессы в Беларуси, сообщает Европейская федерация журналистов.

Правительства европейских стран будут требовать освобождения белорусских журналистов
Mogens Blicher Bjerregård / journalisten.dk

Авторы письма напоминают, что после президентских выборов 9 августа 2020 года в Беларуси было задержано более 30 000 человек, включая 480 журналистов, многие из них подверглись пыткам и жестокому обращению, более 1000 человек — уголовному преследованию.

Руководители журналистских объединений призывают главы европейских государств потребовать от белорусских властей немедленного освобождения 12 журналистов, прекращения административного и уголовного преследования представителей белорусских медиа, возобновления работы «Пресс-клуба». Они также призывают правительства обратиться к ООН, ОБСЕ, Совету Европы и Евросоюзу с тем, чтобы международное сообщество усилило давление и приняло меры в условиях постоянных нарушений прав человека и свободы прессы в Беларуси.

«Режим Лукашенко должен немедленно освободить всех политзаключенных, в том числе 12 журналистов, которые лишь делали свою работу. Он также должен положить конец всем продолжающимся судебным разбирательствам. Мы будем работать с Белорусской ассоциацией журналистов, чтобы все ответственные за репрессии против журналистов были привлечены к ответственности и осуждены. Настало время европейским правительствам и международному сообществу принять меры», — заявил президент EFJ Могенс Блихер-Бьеррегард.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, 2020 год был рекордным по репрессиям в отношении представителей медиа за всю историю независимой Беларуси. Журналистов задерживали 480 раз, многих неоднократно. Административный арест представители СМИ отбывали 97 раз, общая сумма штрафов составила не менее 60 тысяч рублей. Не менее 62 журналистов пострадали от насилия со стороны силовиков.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководители 50 профессиональных журналистских союзов и ассоциаций в 34 европейских странах призвали свои правительства усилить давление и принять меры в связи с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Премьер-министр Польши сравнил арест Анжелики Борис со взятием заложников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by