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Еще 118 сторонников режима: новые санкции уже на подходе

25.03.2021 13:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Литвы Гитанас Науседа встретился сегодня лидером белорусского гражданского общества Светланой Тихановской.



Встреча была организована в знак солидарности и поддержки белорусского народа в связи с отмечаемым 25 марта беларусами Днем Воли, сообщается на сайте президента Литвы.

Во время встречи Неуседа выразил надежду, что скоро настанет день, когда народ Беларуси сможет официально отпраздновать эту дату с законно избранными представителями власти свободного и демократического государства.

В ходе встречи также обсуждалась нынешняя ситуация в Беларуси, планы Координационного совета и введение новых санкций в отношении режима.

Президент заверил, что Литва вместе с государствами Европейского союза будет и дальше добиваться от режима освобождения политических заключенных, прекращения репрессий и проведения демократических выборов. 

Литва, Латвия и Эстония согласовали новый пакет национальных и региональных санкций против представителей белорусского режима. Сегодня будет обнародован список, в который вошли еще 118 сторонников режима, попадающих под национальные санкции стран Балтии.
 
 
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Президент Литвы Гитанас Науседа встретился сегодня лидером белорусского гражданского общества Светланой Тихановской.
 
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