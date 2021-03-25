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Венедиктов: Стартовый срок для начала переговоров Лукашенко с оппозицией не позднее 1 мая

25.03.2021 13:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, как будут проходить переговоры Лукашенко с оппозицией.

Венедиктов: Стартовый срок для начала переговоров Лукашенко с оппозицией не позднее 1 мая
"Переговоры с Лукашенко с оппозицией будет вести ОБСЕ под руководством Швеции. Всех политических заключённых потребуют немедленно освободить и реабилитировать. 

Страны ЕС берут на себя обязательство по оказанию макроэкономической поддержки в течении переходного периода, в том числе и после проведения свободных выборов.

Всестороннюю поддержку обещают оказать независимым СМИ, правозащитникам, промышленным предприятиям и малому бизнесу.

В понедельник состоялся телефонный разговор советника Госдепартамента США Дерека Шоле с главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

Были обсуждения сроки и условия проведения переговоров оппозиции под руководством Светланы Тихановской и белорусской власти. 

Стартовый срок для начала переговорного процесса не позднее 1 мая при участии посла США Джули Фишер, Жозе Мануэль Баррозу, ОБСЕ и МИД Германии", - написал Венедиктов в своем телеграме.
 
 
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Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, как будут проходить переговоры Лукашенко с оппозицией.
 
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