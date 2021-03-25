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Маневры в фотографиях: витебские и псковские десантники на учениях

25.03.2021 14:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Спецназу было поручено решать нестандартные ситуации на основе опыта реальных конфликтов. Так, бойцы 103-й бригады из Витебска оказались в окружении. Российские военные вызвали огонь на себя и отвлекли противника. Белорусам удалось оторваться от преследователей и организовать засады. Затем совместный контингент войск скоординировал действия, провел разведку местности при помощи воздушных дронов и нанес удар при помощи минометов и бронетехники.

Активная фаза учения прошла с 23 по 25 марта. Считается, что маневры десантников Беларуси и России – это подготовительный этап масштабных маневров запланированных на осень. Военные двух стран в сентябре объединятся на учениях "Запад-2021".

 
Теги: Витебск
 
 
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Совместные учения белорусских и российских войск состоялись на полигоне "Осиповичский" накануне - смотрите фотоотчет на Sputnik Беларусь.
 
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