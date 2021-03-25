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Голубоглазый сердцеед: сын принцессы Евгении покорил британцев
25.03.2021 14:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Внучка британской королевы принцесса Евгения опубликовала новый снимок своего сына: голубоглазый малыш умилил всех подписчиков в Instagram.
Двоюродная сестра принцев Уильяма и Гарри недавно отметила свой 31-й день рождения. Торжество принцессы не испортили скандалы вокруг монаршей семьи, вызванные
В свой день рождения принцесса Евгения опубликовала трогательный снимок сына, которому недавно исполнился месяц: маленький Август покорил сердца всех британцев.
Сначала принцесса поделилась общей семейной фотографией, где позировала с мужем и наследником, а после - умилительным портретом малыша на руках у отца.
Снимок произвел настоящий фурор среди фолловеров, ведь на нем можно рассмотреть ярко-голубые глаза девятого правнука Елизаветы II.
"Сладкий ребенок"; "Очаровательный малыш"; "Мамины глаза"; "Завораживающий взгляд"; "Голубоглазый сердцеед", - прокомментировали подписчики.
Напомним, что до этого в сети обсуждали неожиданную и
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