Кузнецов: «У людей множество инструментов влияния даже в условиях, когда улица занята громилами с автоматами»

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Основатель «Сильных новостей» — о том, почему власти не разрешили массовые мероприятия на День Воли, и как будет дальше развиваться ситуация в стране.

— Власти мониторят ситуацию и прекрасно видят, что протестные настроения никуда не делись, а непринятие людьми режима в результате последовательной репрессивной политики за последние месяцы могло только усилиться, — заявил Петр Кузнецов в интервью Белорусскому партизану . — В последнее время на улицах было относительно тихо, однако, по-моему, для всех, в том числе и для власти, очевидно, что эта тишина — внешняя.

По мнению обозревателя, люди готовы протестовать и дальше:

— Однако для большинства появился вопрос в целесообразности протеста, поскольку летние, осенние и зимние демонстрации не принесли того результата, который хотело общество. Поэтому многие сейчас «на паузе», пока не появится какое-то видение, как именно массовые протесты могут сместить существующий режим.

В такой ситуации неопределенности людям не очень хочется получать административку или даже уголовку с непонятным результатом. Летом и осенью многие относительно спокойно переносили аресты и репрессии, будучи убежденными, что это — ненадолго, скоро все изменится. Однако сейчас такой уверенности нет.

Получается такая картина: протестные настроения есть, люди готовы протестовать, но не видят в этом понятного смысла прямо здесь и сейчас, но видят очень понятные риски. Если разрешить День Воли и эти риски как один из сдерживающих факторов отпадут, на улицу может выйти столько людей, что это может повлечь за собой цепную реакцию и дальнейшую спираль нарастания протестного движения.

Как бы Лукашенко «на словах и на публику» ни упивался своей «победой», так рисковать он себе позволить не может.

Если браться сейчас прогнозировать развитие ситуации, то, как мне кажется, именно политическое и экономическое давление будет нарастать, как извне, так и изнутри. Этот процесс будет длиться какое-то время, изнашивая и ослабляя систему. И в какой-то момент карты сойдутся и синхронные действия как на улице, так и в кабинетах, приведут к тому, что это все рухнет.

Кузнецов полагает, что уличные протесты вернутся в прежних и даже бОльших масштабах, в тот момент, когда в стране, среди людей появится стойкое ощущение, что режим ослабел и пришло время дать последний и решающий бой.

— У гражданского общества сегодня в руках множество инструментов давления, помимо уличных. В первую очередь это информация, цифра, интеллект и солидарность.

Основатель «Сильных новостей» напомнил, как накануне «выборов» сами белорусы, по сути, «отменили» звездные концерты в поддержку режима через давление на артистов в соцсетях. В результате подобного давления власть потеряла чемпионат мира по хоккею, получила ряд других проблем:

— Информационный, цифровой мир, в котором мы сейчас живем, дает людям в руки множество мощнейших инструментов влияния даже в условиях, когда улица занята громилами с автоматами.