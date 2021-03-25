Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ждем новые российские деньги и наблюдаем за падением рубля В Беларуси доллар продолжает расти, евро и российский рубль пока топчутся на месте.

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