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Ждем новые российские деньги и наблюдаем за падением рубля
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
У российского рубля пока нет особых перспектив для укрепления, разве что дорожающая нефть из-за танкера в Суэцком канале даст небольшую передышку.
25 марта на 12.00 неофициальный биржевой курс в России составил:
- средний курс доллара США - 76,07 RUB;
- средний курс евро - 89,80 RUB.
В Беларуси доллар продолжает расти, евро и российский рубль пока топчутся на месте.
Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 25 марта 2021-го года выглядят так:
- курс доллара – вчера 2,6282 белорусского рубля;
- курс евро - вчера 3,1038 белорусского рубля;
- российский рубль - 3,4515 белорусского рубля, за сотню российских рублей.
У белорусского рубля перспективы примерно как и у российского, но только в Беларуси нет таких резервов как в России, и нет такого количества нефти и газа для продажи за валюту.
Наличные курсы на 25 марта 2021-го года выглядят так ( 12.00):
- курс 100 российских рублей – БНБ-Банк продает за 3,453 белорусского рубля, а Банк Паритетбанк покупает тоже 3,445;
- курс 1 доллара – Онлайн-обменник Nembo.by продает за 2,629 белорусского рубля, а Технобанк покупает за 2,626;
- курс 1 евро - Паритетбанк продает за 3,105 белорусского рубля, а БНБ-Банк покупает за 3,102.
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В Беларуси доллар продолжает расти, евро и российский рубль пока топчутся на месте.
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