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Ждем новые российские деньги и наблюдаем за падением рубля

25.03.2021 14:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ждем новые российские деньги и наблюдаем за падением рубля
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Падение цены на нефть и приближающиеся санкции опускают курс российского рубля, аналитик ГК Финам предсказывает: в течение ближайшего месяца курс рубля будет колебаться в расширенном диапазоне 73-77 рублей за доллар и 86-91 рубль за евро.

У российского рубля пока нет особых перспектив для укрепления, разве что дорожающая нефть из-за танкера в Суэцком канале даст небольшую передышку.

25 марта на 12.00 неофициальный биржевой курс в России составил:

- средний курс доллара США - 76,07 RUB;

- средний курс евро - 89,80 RUB.

В Беларуси доллар продолжает расти, евро и российский рубль пока топчутся на месте.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 25 марта 2021-го года выглядят так:

- курс доллара – вчера 2,6282 белорусского рубля;

- курс евро - вчера 3,1038 белорусского рубля;

- российский рубль - 3,4515 белорусского рубля, за сотню российских рублей.

У белорусского рубля перспективы примерно как и у российского, но только в Беларуси нет таких резервов как в России, и нет такого количества нефти и газа для продажи за валюту.

Наличные курсы на 25 марта 2021-го года выглядят так ( 12.00):

- курс 100 российских рублей – БНБ-Банк продает за 3,453 белорусского рубля, а Банк Паритетбанк покупает тоже 3,445;

- курс 1 доллара – Онлайн-обменник Nembo.by продает за 2,629 белорусского рубля, а Технобанк покупает за 2,626;

- курс 1 евро - Паритетбанк продает за 3,105 белорусского рубля, а БНБ-Банк покупает за 3,102.
 
 
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В Беларуси доллар продолжает расти, евро и российский рубль пока топчутся на месте.
 
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