Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Еще 118 пособников режима Лукашенко будут включены в санкционный список Литва, Латвия и Эстония согласовали новый пакет национальных и региональных санкций.

Встреча была организована в знак солидарности и поддержки белорусского народа в связи с отмечаемым 25 марта беларусами Днем Воли,на сайте президента Литвы.Во время встречивыразил надежду, что скоро настанет день, когда народ Беларуси сможет официально отпраздновать эту дату с законно избранными представителями власти свободного и демократического государства.В ходе встречи также обсуждалась нынешняя ситуация в Беларуси, планы Координационного совета и введение новых санкций в отношении режима.Президент заверил, что Литва вместе с государствами Европейского союза будет и дальше добиваться от режима освобождения политических заключенных, прекращения репрессий и проведения демократических выборов.Литва, Латвия и Эстония согласовали новый пакет национальных и региональных санкций против представителей белорусского режима. Сегодня будет обнародован список, в который вошли еще 118 сторонников режима, попадающих под национальные санкции стран Балтии.