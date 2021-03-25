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Что происходит? На Минск движутся колонны БТРов?

25.03.2021 14:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Что происходит? На Минск движутся колонны БТРов?
Фото: TUT.BY
В Брестской области второй день продолжается движение колонн военной техники: замечены БТР, разведывательно-дозорные машины, грузовики, полевые кухни. Десятки бронетранспортеров и другого транспорта движутся прямо сейчас в сторону Минска. TUT.BY разбирается, что это за техника и куда она может направляться.

Большое движение техники в Бресте и области началось вчера вечером. Сначала колонну БТР-ов и грузовиков, некоторые из которых были с государственными флагами, заметили в самом Бресте.



Позже колонну бронетехники сняли на видео на трассе Высокое — Слоним, примерно в 20 километрах от Пружан. Потом стало известно о появлении колонны в самих Пружанах.

Бронетранспортеры есть в различных частях белорусской армии, включая внутренние войска. Однако в колонне были замечены БТР-70МБ — белорусская модернизация «семидесятки», которая несколько отличается от более привычных БТР-80.



Такие модели используют только Силы специальных операций — ни одна другая часть ни разу не была замечена с такими бронетранспортерами. Учитывая, что поблизости от Бреста расквартирована только одна часть ССО, а именно 38-я десантно-штурмовая бригада, мы предположили, что это именно ее бронетехника.

Сегодня с утра колонны появились вновь — на трассе М1(Е30) в сторону Минска. Так, около 9.30 в районе Кобрина заметили бронетехнику — на этот раз в колонне имелись не только БТР-70МБ, но и бронированные разведывательно-дозорные машины «Кайман».



Напомним, сегодня в стране отмечают День Воли. Ранее и со стороны правящего режима, и со стороны сторонников перемен сообщалось о готовящихся провокациях.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В сторону Минска прямо сейчас движутся десятки бронетранспортеров.
 
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