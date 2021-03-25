Латвия включила в санкционный список еще 118 должностных лиц Беларуси

Источник материала: АФН

Министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс принял решение на неопределённое время установить запрет на въезд в Латвию для 118 должностных лиц Республики Беларусь.

Решение принято в координации с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы, говорится в сообщении на сайте МИД Латвии.

«Запрет на въезд установлен для должностных лиц из структур внутренних дел и юстиции, а также из учреждений регионального управления. Указанные должностные лица принимали участие в насильственном подавлении мирных протестов после непризнанных Европейским Союзом выборов президента 9 августа 2020 года», - говорится в сообщении.

Всего запрет на въезд в Латвию в связи с указанными событиями в Беларуси в настоящий момент установлен в отношении 277 лиц.

В список нежелательных для Латвии лиц включены следующие граждане Беларуси:

1. Александр Леонидович Афонин

2. Аксенов Алексей Сергеевич

3. Анцупов Дмитрий Игоревич

4. Аптарчик Антон Викторович

5. Архиреев Евгений Анатольевич

6. Асипчик Дмитрий Анатольевич

7. Атрасевич Виталий Алексеевич

8. Ажгирей Александр Геннадьевич

9. Балаба Артем Дмитриевич

10. Балюк Павел

11. Баранов Евгений Викторович

12. Бедункевич Михаил Петрович

13. Белькевич Сергей Михайлович

14. Бычек Константин Фёдорович

15. Блошук Евгений Юрьевич

16. Бобрович Олег Васильевич

17. Боярчук Геннадий Францевич

18. Болотник Николай Леонидович

19. Бондарчук Дарья Владимировна

20. Боринский Вадим Сергеевич

21. Буча Юрий Юрьевич

22. Будник Виктор Иванович

23. Наталья Михайловна Бугук

24. Бурдюк Дмитрий Евгеньевич

25. Хацук Михаил Дмитриевич

26. Чемоданов Денис Григорьевич

27. Чемоданова (Пристром) Ольга Николаевна

28. Чернявский Александр

29. Холяво Павел Чеславович

30. Давидович Юрий Михайлович

31. Давидович Сергей Викторович

32. Демьянов Дмитрий Иванович

33. Дихтярук Денис Николаевич

34. Дриль Глеб Владимирович

35. Дубровский Владимир Васильевич

36. Дуки Виталий Владимирович

37. Гамеза Екатерина Валерьевна

38. Гарлинская Екатерина Николаевна

39. Гармаза Андрей Александрович

40. Голуб Павел Чеславович

41. Гончаренок Евгений Сергеевич

42. Громыко Павел Григорьевич

43. Гутовский Иван Станиславович

44. Гайбович Виталии Викторович

45. Гавриченко Алексей

46. Гринкевич Елена Владимировна

47. Якимчик Вадим Александрович

48. Ярмолюк Роман Витальевич

49. Ефименко Александр Васильевич

50. Юрков Иван Иванович

51. Калитник Александр Федорович

52. Кашталанов Александр Иванович

53. Алина Сергеевна Касьянчик

54. Казаровец Игорь Михайлович

55. Кенюх Игорь Григорьевич

56. Кежун Казимир Адамович

57. Кирчук Сергей Сергеевич

58. Кисляк Денис Петрович

59. Кижапкин Роман Николаевич

60. Клыжук Сергей Викторович

61. Кондрашевич Олег Иванович

62. Кондратеня Алексей Владимирович

63. Королевич Иван Петрович

64. Корота Дмитрий Петрович

65. Кошмар Сергей Владимирович

66. Косолапов Павел Юрьевич

67. Костюк Вячеслав Вячеславович

68. Ковач Дмитрий Александрович

69. Ковальчук Руслан Иванович

70. Кривошеин Роман Александрович

71. Крот Виктор Геннадьевич

72. Кучко Виталий Викторович

73. Кульбицкий Игорь Николаевич

74. Куликов Андрей Юрьевич

75. Игорь Викторович Курилович

76. Лаврухин Олег Владимирович

77. Лазарчук Виталий Викторович

78. Леонов Дмитрий Леонидович

79. Лычагин Олег Константинович

80. Литвинко Александр Николаевич

81. Лобков Дмитрий Анатольевич

82. Лунёв Юрий Михайлович

83. Луневич Игорь Павлович

84. Лупоносов Станислав Александрович

85. Маер Андрей Иванович

86. Макаревич Владислав Владимирович

87. Макаров Геннадий Сергеевич

88. Малашук Павел Владимирович

89. Марченко Александр Сергеевич

90. Мацак Алексей Павлович

91. Мехович Михаил Николаевич

92. Мельник Геннадий Владимирович

93. Мяделец Вадим Александрович

94. Мирончик Сергей Сергеевич

95. Мисеюк Герман Авенирович

96. Мурашко Александр Альбинович

97. Насеня Юрий Александрович

98. Новик Сергей Павлович

99. Ольшевский Дмитрий Михайлович

100. Орловский Вячеслав Михайлович

101. Пацуй Андрей Александрович

102. Пилипенко Сергей Николаевич

103. Протасевич Василий Викторович

104. Процкий Сергей Аркадьевич

105. Рыбак Евгений Юрьевич

106. Родобольский Марк Романович

107. Романович Дмитрий Олегович

108. Самусевич Александр Васильевич

109. Санько Алексей Михайлович

110. Савицкий Эдуард Николаевич

111. Щербаков Юрий Леонидович

112. Щуревич Александр Михайлович

113. Седач Олег Антонович

114. Сердюк Александр Витальевич

115. Шахлай Артур Владимирович

116. Веремей Иван Валерьевич

117. Володько Андрей Чеславович

118. Жучков Сергей Владимирович