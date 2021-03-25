ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лидер ОГП осужден на 15 суток

25.03.2021 14:43 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Суд Центрального района Минска приговорил члена Координационного совета и лидера ОГП Николая Козлова к 15 суткам административного ареста

Судья Дмитрий Карсюк судил Козлова по административной статье 24.3 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

Николая Козлова наказали за то, что он согласно Конституции страны отказался давать подписку о неразглашении.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Центрального района Минска приговорил члена Координационного совета и лидера ОГП Николая Козлова к 15 суткам административного ареста
 
Новости дня
Новости разные
 
Католики молятся «о прекращении насилия» против белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by