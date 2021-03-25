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Лидер ОГП осужден на 15 суток
Источник материала: АФН
Суд Центрального района Минска приговорил члена Координационного совета и лидера ОГП Николая Козлова к 15 суткам административного ареста
Судья Дмитрий Карсюк судил Козлова по административной статье 24.3 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).
Николая Козлова наказали за то, что он согласно Конституции страны отказался давать подписку о неразглашении.
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Суд Центрального района Минска приговорил члена Координационного совета и лидера ОГП Николая Козлова к 15 суткам административного ареста
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