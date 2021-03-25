"Тамбов" отстранил от тренировок белоруса Дмитрия Германа, подозреваемого в игре на ставках

"Позиция клуба в сложившейся ситуации достаточно простая. На данный момент мы не видим каких-либо юридических оснований, свидетельствующих о виновности наших игроков. Верить в то, что футболисты причастны к каким-то манипуляциям, не хотелось бы. Мы и не верим в это. Тем не менее чтобы оградить команду от негативного фона и всевозможных слухов, руководство клуба и тренерский штаб приняли совместное решение отстранить Дмитрия Германа и Александра Еркина от тренировок до конца разбирательства по данному вопросу", — заявил Худяков.





sport-express.ru , подозрения возникли по итогам матчей с "Краснодаром" и "Сочи". 24 марта стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) заподозрил в игре на ставках двух футболистов "Тамбова", Дмитрия Германа и Александра Еркина. Сообщалось, что оба игрока были вызваны в РФС. По информации, подозрения возникли по итогам матчей с "Краснодаром" и "Сочи".



