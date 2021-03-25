ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

VISA: Пластиковые карты исчезнут через 10 лет

25.03.2021 14:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Гендиректор Visa в России Михаил Бернер спрогнозировал, что через 10 лет пластиковые платежные карты могут исчезнуть с российского рынка. Им на смену придут виртуальные карты, заявил топ-менеджер, выступая на форуме FinNEXT 2021.




По его словам, судьба, уготованная пластику, — остаться в воспоминаниях людей. По статистике, около 30% новых клиентов крупных российских банков уже сейчас отказываются от получения пластиковых карт. Что не удивительно, в стране количество бесконтактных платежей.

Наблюдается рост на 70% с лишним бесконтактной оплаты за последний год. Каждая третья транзакция в России уже делается с помощью смартфона. То есть мы перешли на следующий уровень, когда люди не просто прикладывают карту, а используют телефон для токенизированных транзакций», — рассказал Бернер.

Он оговорился, что, когда ситуация с пандемией улучшится в мире и люди возобновят путешествия, еще будут заказы на карточки, потому что пока не во всех странах можно оплачивать покупки с помощью телефона или без карты.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гендиректор Visa в России Михаил Бернер спрогнозировал, что через 10 лет пластиковые платежные карты могут исчезнуть с российского рынка. Им на смену придут...
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще 118 пособников режима Лукашенко будут включены в санкционный список
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by