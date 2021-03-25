Доллар дорожает четвертый день подряд

Курс доллара поднялся всего на 0,0007 BYN до 2,6279 BYN/USD, но этого хватило для того, чтобы американец оказался на максимуме за 48 дней.





Доллар дорожает уже четвёртый день подряд, его стоимость подскочила на 0,0308 BYN.





Курс евро упал на 0,0047 BYN до 3,1035 BYN/EUR.





Напомним, что во вторник стоимость евро выросла сразу на 0,0202 BYN до максимума за 18 дней, а потом евро валюта дважды дешевела.





С начала марта евро подешевел на 0,0627 BYN.





Курс российского рубля подрос на 0,0013 BYN до 3,4525 BYN/100 RUB и оттолкнулся от минимума за 54 дня, на котором оказался вчера после серии из шести снижений подряд. За этот период стоимость сотни российских рублей рухнула на 0,1028 BYN.





Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра вырос всего на 2 копейки до 76,1741 российских рублей — максимума с начала февраля. До максимума за два месяца не хватило менее недели.





Официальный курс евро на завтра снизился на 7 копеек до 89,9768 российских рублей и оставил максимум с начала марта.