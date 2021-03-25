Домашний букет: белорусы выращивают цветы и культурные растения круглый год

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый месяц весны не спешит радовать белорусов теплом. Пока одни ждут первоцветов из-под снега, другие выращивают их у себя на подоконнике, причем круглый год. И удовольствие, и бизнес. Что пользуется наибольшей любовью, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Три с половиной гектара – территория вечного лета. Сильный аромат герани и нарциссов сменяется более экзотическими.

«Называется каллистемон. Это самое мое любимое растение. В наших условиях оно не зимует. Оно считается кадочным. Он цветет два раза в год – в марте и в августе. Необычные такие цветки», – рассказала владелица цветочного бизнеса Ольга Семак.

Была поваром, а стала флористом и бухгалтером в одном лице. Этот цветочный питомник – семейный бизнес Ольги Семак.

«У меня этим занимался папа. У него была очень большая любовь к растениям. В 70 лет он купил заброшенное хозяйство. Тогда все и началось», – вспоминает Ольга Семак.

Начинали с нескольких сортов комнатных растений и рассады. Сейчас на вопрос о точном количестве Ольга с улыбкой отвечает: «Голландия и рядом не стояла». Разводят не только цветы, но и кустарники и плодовые деревья. Урожай уже снимали с лимонов, хурмы, граната и даже маракуйи.

«Когда начинается весна, на улице тепло и солнышко, приезжают и говорят: нам надо гераньку и перчик, и помидорчик. У нас большой ассортимент, и человек не может уехать с чем-то одним. Всегда хочется приобрести много. А цены доступные», –отметила Ольга Семак.

Комната Кирилла больше похожа на оранжерею. Тамаринды, фейхоа, эукомис. Растения не хобби, страсть. Он даже псевдоним взял кветка. С белорусского переводится как цветок.

«В прошлом году у меня было всего лишь два сорта георгинки. Я их и до этого любил, но как-то не обращал внимания на этот цветок. А в этом году у меня шестьдесят сортов, да даже больше», – отметил садовод-селекционер Кирилл Вавренюк.

Такая любовь к цветам сделала из Кирилла любимчика русскоговорящего интернета. Тысячи подписчиков. Видео быстро становятся вирусными. Кирилл ломает стереотипы. Он совсем не похож на садовода: голливудская улыбка и модельная внешность – рост парня 190 сантиметров. Он отказался и от профессионального спорта, и от предложений зарубежных модельных агентств. Причина одна – сад. Ему он даже песни посвящает.

Разводить растения Кирилл начал в десять лет, торговал ими на рынке. Говорит, работа в саду никогда не кончается. Но это в удовольствие. Парень вывел и зарегистрировал даже собственный сорт лилейника. Кроме цветов, выращивает виноград.

«По вкусу эти сорта винограда даже близко не сравнятся с магазинными. На некоторых такая огромная ягода, что, когда кушаешь, приходится раскусывать ее, так в рот и не засунешь. До 25 граммов», – отметил Кирилл Вавренюк.

Кирилл учится в университете на мелиоратора и мечтает, что когда-то разобьет в родном Бресте парк из собственных растений. Сейчас в его коллекции, по самым скромным расчетам, уже более двух тысяч сортов.