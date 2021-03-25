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Кто-то терроризирует водителей «Яндекс Go» в аэропорту

25.03.2021 14:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Когда вы в последний раз были в аэропорту? 2020-й закрыл границы, и для многих они все еще не открылись: ни в отпуск слетать, ни куда-то по делам. Впрочем, некоторые направления открываются, самолеты летают, главные воздушные ворота страны живут своей жизнью. Мы получили оттуда весточку: в аэропорту снова вопросы с такси.

Туда-обратно

Поездка в аэропорт для таксиста была бы, безусловно, удачным маршрутом, если бы не одно но: оттуда же еще нужно вернуться, и очень желательно — не пустым.

— Заказ в аэропорт в среднем стоит около 30 рублей. Поездка туда-обратно — это примерно 100 км пути и два часа потраченного времени, — рассказал корреспонденту Onliner водитель, сотрудничающий с «Яндекс Go». — Около 23—28% от этой суммы заберет агрегатор. Отнимем еще топливо (газ/бензин) — 10—15 рублей. Вот и посчитайте остаток даже без учета амортизации. 

Но эта история не о расценках. Просто так понятнее, почему для водителя такси очень важно, приехав в аэропорт с одним клиентом, найти там другого, для поездки назад.

Кто-то терроризирует водителей «Яндекс Go» в аэропорту

Только два раза бесплатно

— Как известно, автомобили такси бесплатно могут въезжать на территорию аэропорта (с пребыванием там до 20 минут) не чаще двух раз в сутки. После этого каждый въезд/час стоит 10 рублей, — продолжает наш читатель.

Машина привозит клиента, и у водителя, конечно, есть гипотетический шанс за обозначенные 20 минут дождаться заказа в город. Но это уже чистое везение. Куда чаще приходится покинуть территорию аэропорта и подождать заказ где-нибудь неподалеку, например на ближайшей АЗС. Специальные места для такси возле аэровокзального комплекса есть, но это для официального транспорта аэропорта.

Кто-то терроризирует водителей «Яндекс Go» в аэропорту

Когда поступает заказ, водитель снова въезжает за шлагбаумы, реализуя право второго бесплатного въезда. У него есть 20 минут, чтобы забрать своего клиента и выехать обратно.

— Так вот что придумали местные «бомбилы» (да-да, они по-прежнему там существуют, в меньшем числе, но существуют). Они устанавливают себе SIM-карты с иностранным номером, вызывают «Яндекс» (вызовов может быть 10—20, в зависимости от количества автомобилей за территорией аэропорта и расторопности «клиентов»), — делится своим предположением наш читатель.

Водитель заезжает на территорию аэропорта, ждет клиента положенное время, держа в уме то, что нужно успеть выехать. Клиента нет. Ничего не остается, кроме как уехать пустым в Минск, теряя возможность бесплатного въезда в аэропорт в этот день.

— При этом машины ГАИ появляются на территории аэропорта в тот самый момент, когда заезжают водители «Яндекс Go» за «фейковым» клиентом. Далее следует проверка документов, постановление, а оштрафовать всегда есть за что, — говорит собеседник.

Кто-то терроризирует водителей «Яндекс Go» в аэропорту

Место ожидания

Водитель также отметил, что обычно клиенты вызывают авто к месту выхода (прилета) — 1-2, 3-4, 5-6.

— Но вот незадача: там запрещена остановка и стоянка. Объяснять людям, что им нужно идти с чемоданами в специально отведенные места посадки, не получается. Многие психуют, не понимают, а иностранцы вообще теряются, время капает... Ну вы поняли. Этим и пользуются сотрудники ГАИ. В итоге водители «Яндекс Go» уезжают пустыми в Минск (хорошо, если без протокола). Клиенты аэропорта вынуждены ехать на других автомобилях по иной стоимости. Вот такая схема. Со мной подобная ситуация случилась впервые, но о подобных случаях я уже слышал от коллег, — добавил наш читатель.

Комментарий пресс-службы «Яндекс Go»

«Такие случаи единичны. У нас есть особая технология, которая определяет фейковые заказы и блокирует номера телефонов в системе. Несколько номеров, связанных с описанной ситуацией, уже заблокированы. Если подобные случаи возникают, водителям рекомендуем обращаться в нашу службу поддержки через водительское приложение», — сообщили корреспонденту Onliner в пресс-службе «Яндекс Go».

Кто-то терроризирует водителей «Яндекс Go» в аэропорту

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Теги: Минск
 
 
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Когда вы в последний раз были в аэропорту? 2020-й закрыл границы, и для многих они все еще не открылись: ни в отпуск слетать, ни куда-то по делам. Впрочем, некоторые...
 
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