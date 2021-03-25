Кто-то терроризирует водителей «Яндекс Go» в аэропорту

Источник материала: Onliner Когда вы в последний раз были в аэропорту? 2020-й закрыл границы, и для многих они все еще не открылись: ни в отпуск слетать, ни куда-то по делам. Впрочем, некоторые направления открываются, самолеты летают, главные воздушные ворота страны живут своей жизнью. Мы получили оттуда весточку: в аэропорту снова вопросы с такси.

Туда-обратно

Поездка в аэропорт для таксиста была бы, безусловно, удачным маршрутом, если бы не одно но: оттуда же еще нужно вернуться, и очень желательно — не пустым.

— Заказ в аэропорт в среднем стоит около 30 рублей. Поездка туда-обратно — это примерно 100 км пути и два часа потраченного времени, — рассказал корреспонденту Onliner водитель, сотрудничающий с «Яндекс Go». — Около 23—28% от этой суммы заберет агрегатор. Отнимем еще топливо (газ/бензин) — 10—15 рублей. Вот и посчитайте остаток даже без учета амортизации.

Но эта история не о расценках. Просто так понятнее, почему для водителя такси очень важно, приехав в аэропорт с одним клиентом, найти там другого, для поездки назад.





Только два раза бесплатно

— Как известно, автомобили такси бесплатно могут въезжать на территорию аэропорта (с пребыванием там до 20 минут) не чаще двух раз в сутки. После этого каждый въезд/час стоит 10 рублей, — продолжает наш читатель.

Машина привозит клиента, и у водителя, конечно, есть гипотетический шанс за обозначенные 20 минут дождаться заказа в город. Но это уже чистое везение. Куда чаще приходится покинуть территорию аэропорта и подождать заказ где-нибудь неподалеку, например на ближайшей АЗС. Специальные места для такси возле аэровокзального комплекса есть, но это для официального транспорта аэропорта.





Когда поступает заказ, водитель снова въезжает за шлагбаумы, реализуя право второго бесплатного въезда. У него есть 20 минут, чтобы забрать своего клиента и выехать обратно.

— Так вот что придумали местные «бомбилы» (да-да, они по-прежнему там существуют, в меньшем числе, но существуют). Они устанавливают себе SIM-карты с иностранным номером, вызывают «Яндекс» (вызовов может быть 10—20, в зависимости от количества автомобилей за территорией аэропорта и расторопности «клиентов»), — делится своим предположением наш читатель.

Водитель заезжает на территорию аэропорта, ждет клиента положенное время, держа в уме то, что нужно успеть выехать. Клиента нет. Ничего не остается, кроме как уехать пустым в Минск, теряя возможность бесплатного въезда в аэропорт в этот день.

— При этом машины ГАИ появляются на территории аэропорта в тот самый момент, когда заезжают водители «Яндекс Go» за «фейковым» клиентом. Далее следует проверка документов, постановление, а оштрафовать всегда есть за что, — говорит собеседник.





Место ожидания

Водитель также отметил, что обычно клиенты вызывают авто к месту выхода (прилета) — 1-2, 3-4, 5-6.

— Но вот незадача: там запрещена остановка и стоянка. Объяснять людям, что им нужно идти с чемоданами в специально отведенные места посадки, не получается. Многие психуют, не понимают, а иностранцы вообще теряются, время капает... Ну вы поняли. Этим и пользуются сотрудники ГАИ. В итоге водители «Яндекс Go» уезжают пустыми в Минск (хорошо, если без протокола). Клиенты аэропорта вынуждены ехать на других автомобилях по иной стоимости. Вот такая схема. Со мной подобная ситуация случилась впервые, но о подобных случаях я уже слышал от коллег, — добавил наш читатель.

Комментарий пресс-службы «Яндекс Go»

«Такие случаи единичны. У нас есть особая технология, которая определяет фейковые заказы и блокирует номера телефонов в системе. Несколько номеров, связанных с описанной ситуацией, уже заблокированы. Если подобные случаи возникают, водителям рекомендуем обращаться в нашу службу поддержки через водительское приложение», — сообщили корреспонденту Onliner в пресс-службе «Яндекс Go».





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