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Вчера в Минске заметили необычные скорые со спецзащитой. Сегодня ездят похожие MAN, но уже не скорые (обновлено)
Источник материала: Onliner
В среду на стоянке санитарного транспорта возле комплекса «Колизей» в столице были замечены необычные автомобили скорой медицинской помощи с мощными «кенгурятниками», защищающими фары головного света. Сегодня в городе похожие авто видели со следами от снятых наклеек на кузове. Что это за машины и какому ведомству они принадлежат?
Базовые фургоны — это MAN TGE, «близнецы» Volkswagen Crafter, собираемые на польском заводе Volkswagen в городе Вжесня. Как минимум одна карета скорой помощи на базе MAN TGE с прошлого года
Невозможно точно определить, какое ведомство является заказчиком защищенной медтехники со стоянки у «Колизея» — Минздрав, или, например, медицинская служба Внутренних войск МВД, или другое. Не совсем понятным остается и назначение фронтальной защиты медицинских машин для работы в городе.
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В четверг, когда в стране
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Вчера в Минске заметили необычные скорые со спецзащитой. Сегодня ездят похожие MAN, но уже не скорые (обновлено)
В среду на стоянке санитарного транспорта возле комплекса «Колизей» в столице были замечены необычные автомобили скорой медицинской помощи с мощными...
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