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Вчера в Минске заметили необычные скорые со спецзащитой. Сегодня ездят похожие MAN, но уже не скорые (обновлено)

25.03.2021 14:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В среду на стоянке санитарного транспорта возле комплекса «Колизей» в столице были замечены необычные автомобили скорой медицинской помощи с мощными «кенгурятниками», защищающими фары головного света. Сегодня в городе похожие авто видели со следами от снятых наклеек на кузове. Что это за машины и какому ведомству они принадлежат?

Вчера в Минске заметили необычные скорые со спецзащитой. Сегодня ездят похожие MAN, но уже не скорые (обновлено)

Базовые фургоны — это MAN TGE, «близнецы» Volkswagen Crafter, собираемые на польском заводе Volkswagen в городе Вжесня. Как минимум одна карета скорой помощи на базе MAN TGE с прошлого года работает в Минской области. Периодически ее можно видеть и на столичных улицах. Однако этот автомобиль точно медицинский и точно принадлежит Минздраву. Никакой спецзащиты у него нет.

Вчера в Минске заметили необычные скорые со спецзащитой. Сегодня ездят похожие MAN, но уже не скорые (обновлено)

Невозможно точно определить, какое ведомство является заказчиком защищенной медтехники со стоянки у «Колизея» — Минздрав, или, например, медицинская служба Внутренних войск МВД, или другое. Не совсем понятным остается и назначение фронтальной защиты медицинских машин для работы в городе.

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В четверг, когда в стране празднуют День воли (годовщина провозглашения независимости Белорусской Народной Республики), похожие MAN видели в центре столицы. Правда, уже без оклейки красными полосами и надписей 103. Если присмотреться к снимкам, на кузовах попавших сегодня на фото машин видны следы от полос. Номеров на автомобилях не было (напомним, управление ТС без присвоенного регистрационного знака влечет штраф от 10 до 20 базовых величин согласно 18.11.6 КоАП). Однозначно утверждать, что это те же машины, что были сфотографированы вчера и с которых сняли оклейку, нельзя.

Вчера в Минске заметили необычные скорые со спецзащитой. Сегодня ездят похожие MAN, но уже не скорые (обновлено)
Вчера в Минске заметили необычные скорые со спецзащитой. Сегодня ездят похожие MAN, но уже не скорые (обновлено)

 
 
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В среду на стоянке санитарного транспорта возле комплекса «Колизей» в столице были замечены необычные автомобили скорой медицинской помощи с мощными...
 
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