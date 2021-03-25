На Twitch новая сенсация — знак Stop, на котором никто не останавливается

Источник материала: Onliner

Никогда не знаешь, что станет следующим быстрорастущим трендом на Twitch. Сейчас там завирусилась трансляция из американского городка Салема в штате Массачусетс. Камера направлена на перекресток, где установлен ярко-красный знак Stop, но его «игнорируют 98,73%» проезжающих автомобилей, как говорится в описании трансляции.

За короткое время канал набрал более 130 000 подписчиков, которые с интересом наблюдают за поведением водителей и бурно реагируют в чате на нарушения правил дорожного движения.

Трансляция стала настолько популярной, что зрители сами стремятся на нее попасть. На днях кто-то вышел из автомобиля и сделал сальто на камеру. Другие люди под взглядом камеры ночью устроили битву на световых мечах.