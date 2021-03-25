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На Twitch новая сенсация — знак Stop, на котором никто не останавливается
Источник материала: Onliner
Никогда не знаешь, что станет следующим быстрорастущим трендом на Twitch. Сейчас там завирусилась трансляция из американского городка Салема в штате Массачусетс.
За короткое время канал набрал более 130 000 подписчиков, которые с интересом наблюдают за поведением водителей и бурно реагируют в чате на нарушения правил дорожного движения.
Трансляция стала настолько популярной, что зрители сами стремятся на нее попасть. На днях кто-то вышел из автомобиля и сделал сальто на камеру. Другие люди под взглядом камеры ночью устроили битву на световых мечах.
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