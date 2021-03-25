ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Twitch новая сенсация — знак Stop, на котором никто не останавливается

25.03.2021 14:53 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Никогда не знаешь, что станет следующим быстрорастущим трендом на Twitch. Сейчас там завирусилась трансляция из американского городка Салема в штате Массачусетс. Камера направлена на перекресток, где установлен ярко-красный знак Stop, но его «игнорируют 98,73%» проезжающих автомобилей, как говорится в описании трансляции.

За короткое время канал набрал более 130 000 подписчиков, которые с интересом наблюдают за поведением водителей и бурно реагируют в чате на нарушения правил дорожного движения.

Трансляция стала настолько популярной, что зрители сами стремятся на нее попасть. На днях кто-то вышел из автомобиля и сделал сальто на камеру. Другие люди под взглядом камеры ночью устроили битву на световых мечах.

Экономим время на уборке дома — мойщики окон и плитки в Каталоге


Стеклоочиститель Bosch GlassVac
8 отзывов
для мытья окон, пылесборник: контейнер, потребление: 15 Вт, без регулировки мощности
194 р.
15 предложений
Стеклоочиститель Karcher WV 1 1.633-200.0
1 отзыв
для мытья окон, пылесборник: контейнер, без регулировки мощности
130 р.
22 предложения
Сравнить эти товары →
Все модели стеклоочистителей

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Никогда не знаешь, что станет следующим быстрорастущим трендом на Twitch. Сейчас там завирусилась трансляция из американского городка Салема в штате Массачусетс....
 
Новости дня
Новости разные
 
Кіраўнік МЗС Латвіі забараніў 118 беларускім чыноўнікам уезд у краіну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by