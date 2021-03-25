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Первый энергоблок БелАЭС снова отключен от сети
Источник материала: Onliner
«В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации первый энергоблок БелАЭС отключен от сети для проведения испытаний и регламентных работ», —
Первый энергоблок отключают и снова включают в сеть чуть ли не каждую неделю. Естественно, это вызывает много вопросов у обывателей. Чтобы их снять, недавно в Минэнерго решили дать
На первом энергоблоке 285 тысяч единиц различного оборудования и технических узлов. После отдельных испытаний требуются технологические перерывы для проведения осмотра и оценки эффективности функционирования систем, их корректировки при необходимости. Эта работа выполняется поэтапно, в том числе с отключением энергоблока.
На данный момент из 394 запланированных испытаний этапа опытно-промышленной эксплуатации на первом энергоблоке станции успешно завершены 259. Как видно, работы у специалистов еще немало, в том числе в режиме отключения от сети.
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«В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации первый энергоблок БелАЭС отключен от сети для проведения испытаний и регламентных работ»,...
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