Первый энергоблок БелАЭС снова отключен от сети

Источник материала: Onliner

«В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации первый энергоблок БелАЭС отключен от сети для проведения испытаний и регламентных работ», — сообщили в Минэнерго.

Первый энергоблок отключают и снова включают в сеть чуть ли не каждую неделю. Естественно, это вызывает много вопросов у обывателей. Чтобы их снять, недавно в Минэнерго решили дать пояснения , почему с АЭС происходит именно это и не что иное. В министерстве напомнили, что первый энергоблок находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации, который предусматривает проведение необходимых испытаний, включая режим с отключением от сети и плановой остановкой блока. Это необходимо для того, чтобы тщательно протестировать все системы и оборудование и подтвердить проектные показатели их надежности и безопасности. Специалисты исследуют нейтронно-физические характеристики активной зоны реактора, поведение реакторной установки в различных сценарных условиях, выполняют комплексные испытания систем внутриреакторного контроля, опробуют режим полного обесточения блока, проводят и другие важные исследования.

На первом энергоблоке 285 тысяч единиц различного оборудования и технических узлов. После отдельных испытаний требуются технологические перерывы для проведения осмотра и оценки эффективности функционирования систем, их корректировки при необходимости. Эта работа выполняется поэтапно, в том числе с отключением энергоблока.

На данный момент из 394 запланированных испытаний этапа опытно-промышленной эксплуатации на первом энергоблоке станции успешно завершены 259. Как видно, работы у специалистов еще немало, в том числе в режиме отключения от сети.