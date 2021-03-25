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Женщина облила краской памятник Ленину. СК возбудил уголовное дело
Источник материала: Onliner
В Браславе Следственный комитет расследует уголовное дело о порче имущества, совершенной 53-летней женщиной. Она облила зеленой краской памятник Ленину, бессмертному вождю пролетариата,
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В Браславе Следственный комитет расследует уголовное дело о порче имущества, совершенной 53-летней женщиной. Она облила зеленой краской памятник Ленину,...
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