ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кожемяко рассказал, какое "строительство на века" обсудил с Лукашенко

25.03.2021 14:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Кожемяко рассказал, какое "большое строительство" обсудил с Лукашенко
Российский губернатор назвал будущий культурный объект "важнейшим президентским проектом" и отметил, что участие в нем белорусских строителей будет значимым вкладом в его реализацию. 
© Photo : Пресс-служба президента РБ
Лукашенко: Приморский край давний и перспективный партнер Беларуси

"Это большое объемное здание с современной архитектурой, которое должно быть украшением не только в России, но и во всем азиатско-тихоокеанском регионе, где будут представлены экспозиции Третьяковки, Эрмитажа, Русского музея, Музея Востока, где будет Мариинская театральная сцена со всеми возможностями просмотра оперы, балета", ― рассказал Кожемяко.

Этот проект двух президентов может стать историей на века, отметил губернатор. Кроме того этот объект будет привлекать и туристический поток как местных жителей, так и из тихоокеанского региона.

"Александр Григорьевич дал добро на то, что белорусские строители этим займутся… Мы предлагаем проект под ключ, именно с момента подготовки проектной документации", ― отметил Кожемяко.

К участию в проекте будут приглашены и иностранные специалисты, как правило, акустику зала делают лучшие японские мастера, возможно, инжиниринг будут делать еще какие-то компании, добавил российский гость.

"Оно само по себе сложное. Это сцена со всеми подъемниками, это сложнейшее еще и инженерное сооружение. Я думаю,  что оно должно быть брендом, как Сиднейский театр оперы и балета, лицом двух стран и двух президентов. Это очень ответственный объект, думаю, что белорусские строители с ним справятся", ― сказал губернатор.

Старт проекта намечен на апрель текущего года, добавил Кожемяко.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одним из главных вопросов встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко стало привлечение белорусских строительных компаний к возведению масштабного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужас! В Хойниках парень избивал мать, пока та не умерла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by