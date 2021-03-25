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Кожемяко рассказал, какое "строительство на века" обсудил с Лукашенко
25.03.2021 14:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
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"Это большое объемное здание с современной архитектурой, которое должно быть украшением не только в России, но и во всем азиатско-тихоокеанском регионе, где будут представлены экспозиции Третьяковки, Эрмитажа, Русского музея, Музея Востока, где будет Мариинская театральная сцена со всеми возможностями просмотра оперы, балета", ― рассказал Кожемяко.
Этот проект двух президентов может стать историей на века, отметил губернатор. Кроме того этот объект будет привлекать и туристический поток как местных жителей, так и из тихоокеанского региона.
"Александр Григорьевич дал добро на то, что белорусские строители этим займутся… Мы предлагаем проект под ключ, именно с момента подготовки проектной документации", ― отметил Кожемяко.
К участию в проекте будут приглашены и иностранные специалисты, как правило, акустику зала делают лучшие японские мастера, возможно, инжиниринг будут делать еще какие-то компании, добавил российский гость.
"Оно само по себе сложное. Это сцена со всеми подъемниками, это сложнейшее еще и инженерное сооружение. Я думаю, что оно должно быть брендом, как Сиднейский театр оперы и балета, лицом двух стран и двух президентов. Это очень ответственный объект, думаю, что белорусские строители с ним справятся", ― сказал губернатор.
Старт проекта намечен на апрель текущего года, добавил Кожемяко.
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