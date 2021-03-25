Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Кожемяко рассказал, какое "большое строительство" обсудил с Лукашенко

Российский губернатор назвал будущий культурный объект "важнейшим президентским проектом" и отметил, что участие в нем белорусских строителей будет значимым вкладом в его реализацию.

"Это большое объемное здание с современной архитектурой, которое должно быть украшением не только в России, но и во всем азиатско-тихоокеанском регионе, где будут представлены экспозиции Третьяковки, Эрмитажа, Русского музея, Музея Востока, где будет Мариинская театральная сцена со всеми возможностями просмотра оперы, балета", ― рассказал Кожемяко.

Этот проект двух президентов может стать историей на века, отметил губернатор. Кроме того этот объект будет привлекать и туристический поток как местных жителей, так и из тихоокеанского региона.

"Александр Григорьевич дал добро на то, что белорусские строители этим займутся… Мы предлагаем проект под ключ, именно с момента подготовки проектной документации", ― отметил Кожемяко.

К участию в проекте будут приглашены и иностранные специалисты, как правило, акустику зала делают лучшие японские мастера, возможно, инжиниринг будут делать еще какие-то компании, добавил российский гость.

"Оно само по себе сложное. Это сцена со всеми подъемниками, это сложнейшее еще и инженерное сооружение. Я думаю, что оно должно быть брендом, как Сиднейский театр оперы и балета, лицом двух стран и двух президентов. Это очень ответственный объект, думаю, что белорусские строители с ним справятся", ― сказал губернатор.

Старт проекта намечен на апрель текущего года, добавил Кожемяко.

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