Источник материала: Tut.by

Астрофизики увеличили четкость первой в истории фотографии черной дыры и вычислили, насколько эта черная дыра «прожорлива». Об этом пишет TJournal.



Фото 2019 года. Источник: коллаборация EHT

Результаты своей многолетней работы астрофизики ЕНТ (Event Horizon Telescope) представили в двух статьях журнала The Astrophysical Journal Letters.

Согласно общей теории относительности Эйнштейна, тела притягиваются друг к другу из-за того, что масса «продавливает» пространство-время. И если масса слишком велика — пространство-время настолько «продавится», что образует воронку, в которую засасывается всё подряд. Даже свет, самая быстрая сущность нашей Вселенной, не может из нее вырваться. Такая воронка и зовется чёрной дырой.

В реальном существовании черных дыр были сомнения. Но в 2015 году астрофизики зафиксировали гравитационные волны , которые могли породить только две чёрные дыры при слиянии, а в 2019 году коллаборация ЕНТ получила первое в истории фото черной дыры: темная воронка в центре и раскаленный диск падающего в воронку вещества вокруг. Как и предсказывала теория Эйнштейна.

Качество изображения не самое лучшее — все-таки до этой черной дыры 54 млн световых лет (более 520 миллиардов километров). К тому же для получения фотографии пришлось «пробираться» сквозь излучение галактики М87, в центре которой чёрная дыра находится.

Получить более четкую картинку позволили высокочувствительные приемники поляризованного света, которые астрофизики нацелили на черную дыру еще в 2017 году. Все это время приемники накапливали данные, погашая при этом часть слепящего излучения, подобно поляризационным солнечным очкам. И вот что получилось в итоге.



Новое фото черной дыры в поляризованном свете. Источник: коллаборация EHT

Полосы, которые закручиваются в воронку — это силовые линии магнитного поля в окрестностях черной дыры. Поле не очень мощное: от 1 до 30 Гауссов, что всего в 4−10 раз сильнее магнитного поля Земли на ее поверхности. Но этого достаточно, чтобы отталкивать часть вещества, которое стремится упасть в черную дыру. Такой магнитный барьер ограничивает «прожорливость» черной дыры, не давая ей за год поглощать больше 0,002 масс Солнца или около 666 масс Земли.