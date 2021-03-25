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Главу ОГП Николая Козлова арестовали на 15 суток

25.03.2021 15:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председатель Объединенной гражданской партии, член основного состава Координационного совета Николай Козлов арестован на 15 суток за неповиновение сотрудникам милиции.

Главу ОГП Николая Козлова арестовали на 15 суток

Как сообщила БелаПАН его заместитель по партии Антонина Ковалева, такое решение вынес 25 марта судья суда Центрального района Минска Дмитрий Карсюк.

Козлов был задержан вечером 22 марта в Минске недалеко от своего дома. В его отношении составили протокол за неподчинение сотрудникам силовых структур и водворили в изолятор. Вечером 23 марта политика увезла скорая помощь в госпиталь МВД.

По словам Ковалевой, из госпиталя его выписали на следующий день и вновь доставили в ИВС на Окрестина, не сообщив об этом родственникам и адвокату.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Объединенной гражданской партии, член основного состава Координационного совета Николай Козлов арестован на 15 суток за неповиновение сотрудникам...
 
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