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Мостовского журналиста Язепа Полубятко оштрафовали на 435 рублей

25.03.2021 15:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Корреспондента «Газеты Слонімскай» Язепа Полубятко в Мостах 25 марта оштрафовали на 435 рублей (15 базовых величин) в рамках административного дела. Он вышел на свободу, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

Мостовского журналиста Язепа Полубятко оштрафовали на 435 рублей
Источник: БАЖ

Статья КоАП, по которой судили Полубятко, и суть вмененного ему правонарушения не называются.

«Таким образом, Язеп Полубятко вышел на свободу из-под стражи в День Воли, немногим менее чем через 72 часа после задержания. Все это время родные и коллеги не могли получить информацию, что происходит, почему его задержали», — говорится в сообщении ассоциации.

Дома у Язепа провели обыск — осмотрели бумаги, книги, журналы, забрали системный блок компьютера, мобильный телефон, который журналист оставил дома, сканер и фотоаппарат.

 
 
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Корреспондента «Газеты Слонімскай» Язепа Полубятко в Мостах 25 марта оштрафовали на 435 рублей (15 базовых величин) в рамках административного дела. Он вышел на...
 
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