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В День Воли по всей стране проводят задержания противников Лукашенко

25.03.2021 15:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По всей стране в День Воли, 25 марта, фиксируются факты «политического преследования граждан», сообщает spring96.org.

В День Воли по всей стране проводят задержания противников Лукашенко

Правозащитники, в частности, сообщают о превентивных задержаниях, обысках, возбуждении уголовных дел, «профилактических беседах» и других формах давления.

Так, в Минске утром задержана Елизавета Македон. Перед этим по месту жительства девушки проведен обыск, после которого ее доставили в Следственный комитет на допрос, по предварительной информации, за события августа 2020 года.

В общежитии БГУ задержана участница осенних акций протеста — студентка Александра Гузовская.

С обыском пришли к жительнице столицы Елизавете Хамчановской. Правозащитники отмечают, что из постановления об обыске следовало, что он проводится в рамках уголовного дела по ст. 293 (массовые беспорядки) и ст. 342 (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса. Елизавету задержали и отвезли в Центральный РУВД.

В Следственный комитет на допрос доставили из дома минчанина Алексея Уткина. Изъяты его ноутбук и телефон. Он подозревается по статьям 293 и 342 УК за участие в событиях 14 июля.

В квартире Ольги и Ильи Белозорчик в Минске утром силовики провели обыск, а затем увезли их в отделение милиции.

Также правозащитникам стало известно о продлении до 22 апреля срока содержания под стражей студентки Белгосуниверситета Ксении Сыромолот.

Задержания фиксируются и в других городах Беларуси. Так, в Витебске утром задержан известный оппозиционер и диссидент Борис Хамайда. Он вышел в центр города к легендарному «синему дому» на одиночный пикет с изображением герба «Погоня», чтобы поздравить витебчан с Днем Воли. Уже через несколько минут к нему подошли люди в форме МВД. Сейчас Борис Хамайда находится в Железнодорожном РОВД Витебска.

В Солигорске (Минская область) сотрудники Следственного комитета задержали местного активиста Павла Батуева. В центре Вилейки задержан местный житель Андрей Кудик.

Могилевский правозащитник и активист Александр Хамратов сообщил, что его задержали сотрудники милиции в масках.

О своем задержании также сообщил известный своей бело-красно-белой прической житель Бреста Андрей Приставко. «Меня снова везут на 13 суток, которые я уже отсидел...» — успел написать он в «Телеграме».

В Речице сегодня в СК вызвали журналиста Андрея Медведева и правозащитника Валерия Путицкого. Их статус в повестке не указан. Правозащитники полагают, что допрос может быть связан с уголовным делом по ч. 2 ст. 342 УК.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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По всей стране в День Воли, 25 марта, фиксируются факты «политического преследования граждан», сообщает spring96.org.
 
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