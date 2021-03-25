Источник материала: UDF



Фото: Наталия Нечаева

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Все через постель: Николай Цискаридзе разоблачил домогательства в Большом театре Артист не побоялся назвать фамилию коллеги, которому больше никогда не подаст руки.

- Там все через это, ни один человек не выходит на сцену просто так, - заявил Цискаридзе в интервью на Youtube-канале журналиста Василия Конова. - В Большом театре постоянно предлагают девочкам стать любовницами, чтобы получить роль. И мальчикам тоже, к сожалению, да… Если сегодня кто-то из артистов все это расскажет, то не знаю, что с ним будет. Одна девочка все честно рассказала - ее чуть не убили. Они все жутко боятся.Так, артист вспомнил подробности скандала 2012 года, когда его ученица Анжелина Воронцова заявила о давлении со стороны художественного руководителя Сергея Филина. Однако, вместо поддержки балерина столкнулась с травлей. Николай Цискаридзе стал одним из немногих, кто не отвернулся от танцовщицы и даже вступил в открытый конфликт с ее обидчиком. А ведь со школьных лет он был страстным поклонником Филина.- Мы с ним сидели в одной раздевалке всегда вместе, много шутили и были очень близки. Когда началась вся эта камарилья с Анжелиной, когда он мне в лицо посмел сказать: "Ты же мальчик умный, посоветуй ей, чтобы она совершила определенные вещи, и тогда у нее все сложится", - вспомнил тот неприятный момент Цискаридзе. - И при нашей степени близости, когда вы все знаете друг про друга, я ответил: "С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно". Встал и ушел. И после этого никогда с ним больше не разговаривал. Ладно бы он меня обидел, но моего ребенка?! Я никогда не забуду слезы Анжелины и издевательств над ней. Для меня это было слишком. То, что он вытворял, как он ее добивался, как он не мог смириться с тем, что не поддается...Прославленный танцор до сих пор поражается, как юная и хрупкая Анжелина сумела выстоять в этой неравной борьбе и не сломаться. Со скандалом уйдя из Большого, балет она не бросила: с 2013 года Воронцова выступает в Михайловском театре, исполняя сольные и главные партии.- Такое количество серости ненавидело эту девочку за то, что она красавица и талант, - посетовал артист. - Ее ведь с 15 лет преследовал этот человек... Я сейчас часто думаю задним числом, как ребенок это вынес - Такое давление, которое этот подонок к ней применял? И сколько на нее вылито было дерьма...По словам Цискаридзе, в России, увы, не приняли и не поняли движение #MeToo, изменившее мир и разрушившее не одну большую карьеру. А значит, судьбу знаменитого кинопродюсера Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года за насилие и домогательства, у нас вряд ли кто-то повторит, несмотря на все свои злодеяния.