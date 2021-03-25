Источник материала: UDF









В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Дыра в груди от этого зарастет»: дочь Анастасии Заворотнюк хочет уехать подальше от семьи Из-за состояния Анастасии в свое время ее дочери пришлось вернуться из Нью-Йорка в Москву.

С тех пор, как уже почти два года назадпропала из публичного пространства и соцсетей, все новости об артистке мы узнаем благодаря ее старшей дочери Анне. И хотя девушка тоже предпочитает не вникать в подробности, она не скрывает: у ее мамы действительно есть немалые проблемы со здоровьем.Все остальные родственники предпочитают не комментировать состояние 49-летней артистки. По сути, они даже не подтверждали то, что у нее именно опухоль мозга — зато много раз опровергали информацию в СМИ о методах лечения и конкретных симптомах и самочувствии звезды.Долгое время Анна лишь благодарила фолловеров за поддержку и обещала передавать приветы и пожелания своей известной маме.Однако со временем Заворотнюк-младшая перестала скрывать, как тяжело ей приходится из-за состояния родительницы. Девушка уже два года ходит к психологу из-за невероятного стресса, вызванного переживаниями о больной матери.Именно из-за состояния Анастасии в свое время ее дочери пришлось вернуться из Нью-Йорка в Москву. Анна уехала в Америку сразу после школы, получила там престижное образование и собиралась строить карьеру в сфере бизнеса. Но увы, пока в ее жизни все сложилось иначе.Лишь недавно девушка стала понемногу возвращаться к прежней жизни, которую не могла себе позволить по понятным причинам. Например, путешествовать — и даже уехать из родительского дома в собственную квартиру в Москве.