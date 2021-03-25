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«Дыра в груди от этого зарастет»: дочь Анастасии Заворотнюк хочет уехать подальше от семьи

25.03.2021 15:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В последнее время Анна Заворотнюк все чаще делится новостями о маме и себе. И пусть делает она это весьма кратко, но подобные сводки позволяют хотя бы немного понять, что происходит в звездной семье.

«Дыра в груди от этого зарастет»: дочь Анастасии Заворотнюк хочет уехать подальше от семьи

С тех пор, как уже почти два года назад Анастасия Заворотнюк пропала из публичного пространства и соцсетей, все новости об артистке мы узнаем благодаря ее старшей дочери Анне. И хотя девушка тоже предпочитает не вникать в подробности, она не скрывает: у ее мамы действительно есть немалые проблемы со здоровьем.

Все остальные родственники предпочитают не комментировать состояние 49-летней артистки. По сути, они даже не подтверждали то, что у нее именно опухоль мозга — зато много раз опровергали информацию в СМИ о методах лечения и конкретных симптомах и самочувствии звезды.

Долгое время Анна лишь благодарила фолловеров за поддержку и обещала передавать приветы и пожелания своей известной маме.

Однако со временем Заворотнюк-младшая перестала скрывать, как тяжело ей приходится из-за состояния родительницы. Девушка уже два года ходит к психологу из-за невероятного стресса, вызванного переживаниями о больной матери.

«Дыра в груди от этого зарастет»: дочь Анастасии Заворотнюк хочет уехать подальше от семьи

Именно из-за состояния Анастасии в свое время ее дочери пришлось вернуться из Нью-Йорка в Москву. Анна уехала в Америку сразу после школы, получила там престижное образование и собиралась строить карьеру в сфере бизнеса. Но увы, пока в ее жизни все сложилось иначе.

Лишь недавно девушка стала понемногу возвращаться к прежней жизни, которую не могла себе позволить по понятным причинам. Например, путешествовать — и даже уехать из родительского дома в собственную квартиру в Москве.
 
Теги: Новости
 
 
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Из-за состояния Анастасии в свое время ее дочери пришлось вернуться из Нью-Йорка в Москву.
 
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