В Бобруйске автобус с пассажирами вылетел с дороги на тротуар. Оказывается, водитель умер за рулем

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске днем 25 марта городской автобус с пассажирами внезапно выехал на встречную полосу движения, затем — на тротуар. По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо за рулем, он умер, пишет «Коммерческий курьер».





По предварительной информации, автобус № 15а ехал по улице Гоголя, когда около 14.00 водителю стало плохо. Автобус выехал на полосу встречного движения, затем — на тротуар, где остановился.

Водитель, по словам пассажиров, почувствовал себя плохо. Он умер за рулем.





Информации о пострадавших пассажирах нет.

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