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Первый энергоблок БелАЭС снова отключили от сети

25.03.2021 15:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

И снова Минэнерго утверждает, что это плановое отключение.

Первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети для "проведения испытаний и регламентных работ". 

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, отключение проводится в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации.

Правда, у случае планового отключения сообщать об этом должны были бы заранее, однако обо всех отключениях Минэнерго почему-то сообщает пост-фактум.

Кстати, в последний раз энергоблок отсоединяли от сети 10 марта, по официальной версии, для "проведения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке", и снова подключили к сети 15 марта.

Напомним, после официального открытия первого энергоблока БелАЭС в ноябре прошлого года его уже неоднократно отключали от сети.

Официально утверждается, что отключения проводятся для тестирования систем и оборудования.
 
 
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И снова Минэнерго утверждает, что это плановое отключение.
 
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