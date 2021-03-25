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Премьер Польши предложил Литве и Латвии ввести совместные санкции против режима Лукашенко
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Литве и Латвии ввести совместные экономические санкции против правящего в Беларуси режима.
"Это реакция на усиление репрессий в том числе против Союза поляков в Беларуси", - заявил Моравецкий.
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Литве и Латвии ввести совместные экономические санкции против правящего в Беларуси режима.
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