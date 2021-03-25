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Премьер Польши предложил Литве и Латвии ввести совместные санкции против режима Лукашенко

25.03.2021 15:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Литве и Латвии ввести совместные экономические санкции против правящего в Беларуси режима.

"Это реакция на усиление репрессий в том числе против Союза поляков в Беларуси", - заявил Моравецкий.

Ранее сегодня страны Балтии уже ввели новые санкции против белорусских чиновников и силовиков - списке оказались 118 человек, в том числе дети Балабы и Чемодановой.
 
 
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Литве и Латвии ввести совместные экономические санкции против правящего в Беларуси режима.
 
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