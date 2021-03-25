ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ужас! В Хойниках парень избивал мать, пока та не умерла

25.03.2021 15:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Гомеле будут судить 24-летнего мужчину из Хойников. Его обвиняют в убийстве матери с особой жестокостью.

В марте 2020 года в Хойниках он избил мужчину, с которым распивал спиртные напитки. Следователи установили, что он нанес потерпевшему 11 ударов по голове и туловищу.

Спустя полгода, в сентябре 2020, будучи пьяным, он возвращался домой вместе с матерью. По дороге он поссорился с ней и начал избивать. Дома избиение продолжилось, он бил руками и ногами по разным частям тела.

Как установило следствие, обвиняемый нанес не менее 52 ударов. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Мужчину обвиняют по ч.1 ст.149 и п.6 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь, Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от восьми до двадцати пяти лет, пожизненное заключение или смертная казнь.
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле будут судить 24-летнего мужчину из Хойников. Его обвиняют в убийстве матери с особой жестокостью.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лидер ОГП Козлов осужден на 15 суток ареста, сообщили в партии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by