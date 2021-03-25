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Родительские субботы Великого поста: что нужно знать православным верующим

25.03.2021 15:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Заместитель председателя Синодального информационного отдела БПЦ, протоиерей Александр Шимбалев рассказал корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук об истории и значении родительских суббот Великого поста в православной традиции.

Что такое родительская суббота

Родительская суббота – это особый день поминовения усопших христиан. В церковном уставе именно суббота определена тем днем, когда принято вспоминать обо всех святых и сродниках, которые отошли ко Господу.

Название "родительская" произошло от традиции называть "родителями" покойных – то есть отошедшими к отцам. По другой версии, "родительскими" субботы стали именоваться потому, что христиане поминали в молитвах в первую очередь своих почивших родителей.

Сколько раз в году можно помянуть усопших

Церковным уставом закреплено несколько родительских суббот в году.

Среди них выделяют Вселенские родительские субботы, когда в молитвах поминаются все крещеные христиане. Таких суббот две: Мясопустная (накануне Великого поста) и Троицкая (накануне праздника Троицы).

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Заупокойное богослужение в Мясопустную субботу, когда вспоминаются события Страшного Суда, было специально установлено для того, чтобы мы могли вспомнить обо всех наших усопших родных и попросить Господа о его милости по отношению к ним.

Троицкая приходится на субботу, предшествующую празднику Троицы или Пятидесятницы. Этот день напоминает нам всем о том, что смерти нет, потому что у Бога все живы. Накануне дня, когда мы отмечаем рождение Церкви как сообщества людей, получивших благодать Святого Духа, и вспоминаем всех почивших с надеждой воскресения.

Родительские субботы в период поста

Родительские субботы в период Великого поста отмечаются по-особенному.

Согласно церковному Уставу, особое поминовение усопших совершается на литургии. Однако, на протяжении всего Великого поста очень мало дней, когда возможно совершение полной литургии, а значит, и главной церковной молитвы об усопших.

Для того, чтобы не лишать умерших молитвенного заступничества в этот период, Церковь установила три особых поминальных дня для молитвы о них.

В 2021 году это:

  • 27 марта (вторая неделя Великого поста),
  • 3 апреля (третья неделя Великого поста),
  • 10 апреля (четвертая неделя).

В это время в храмах после богослужения совершается особая заупокойная служба – панихида.

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Что нужно делать в родительскую субботу

В этот день христианину следует прийти в храм и причаститься Святых Тела и Крови Христовых. Поскольку всякое поминовение происходит через Причастие, соединение со Христом.

Также в родительскую субботу, после завершения литургии, на панихиде, всем православным верующим нужно помолиться о своих усопших родных и близких. Чем глубже молитва христианина, тем крепче в нем чувство любви, достоинства и благодарности по отношению к тем, кто когда-то жил в этом мире.

Обязательно ли посещать кладбище

Если это возможно, то хорошо посетить на кладбище место упокоения дорогих вашему сердцу людей. Однако стоит помнить, что гораздо важнее в этот день совершить именно церковное поминовение - души родных и близких нуждаются в молитвенном заступничестве.

В эти дни надо постараться проникнуться особым богослужением, вслушаться в церковные песнопения и обратить свои сердца к Господу.

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Дни особого поминовения усопших установлены православной церковью на второй, третьей и четвертой седмицах Великого поста - в эти дни в храмах проводят заупокойные...
 
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