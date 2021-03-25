Российский философ о Дне Воли: «Если бы этим миром управляли только законы логики, то сегодня был бы выходной день с парадом»

Источник материала: Салiдарнасць

Максим Горюнов написал пронзительные стихи, которые дарят надежду.





вот казалось бы — в этот день 103 года назад

в Минске была провозглашена независимость Беларуси.

если бы этим миром управляли только законы логики,

то сегодня был бы выходной день

с парадом.

в девять утра президент сказал/а бы речь о том,

как мудрые отцы-основатели республики

свято верили в ее светлое завтра.

соседние президенты прилетели бы ещё вчера

и тоже чего-нибудь сказали про свободу,

демократию и процветание.

поэт или поэтесса прочитала бы стих о стране и ее народе.

какой-нибудь профессор

показал бы самый первый вариант конституции

и самый первый словарь государственного языка.

потом хором спели бы гимн,

потом прошли бы красивые военные с аксельбантами. вечером был бы салют.

питейные заведения работали бы всю ночь;

то есть, всё было бы как у всех

в этой части Европы.

по трафарету, ожидаемо и даже скучно.

асоциальные подростки ныли бы в мессенджерах

что когда уже отменят эти локдауны,

чтобы можно было на лоукосте улететь в дублин,

осло или порту.

однако.

миром управляют не только законы логики.

иногда миром управляет не пойми что.

в соответствии с законами не пойми что,

сегодня за празднование независимости

будут задерживать.

но нужно понимать, что не пойми что — это именно

не пойми что: случайное отклонение.

всякое не пойми что стремится к нигде

чтобы стать там ничем.

если сегодня не пойми что не в нигде,

то завтра неизбежно там будет, потому что это логично.