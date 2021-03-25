Российский философ о Дне Воли: «Если бы этим миром управляли только законы логики, то сегодня был бы выходной день с парадом»

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Салiдарнасць
Максим Горюнов написал пронзительные стихи, которые дарят надежду.
вот казалось бы — в этот день 103 года назад
в Минске была провозглашена независимость Беларуси.
если бы этим миром управляли только законы логики,
то сегодня был бы выходной день
с парадом.
в девять утра президент сказал/а бы речь о том,
как мудрые отцы-основатели республики
свято верили в ее светлое завтра.
соседние президенты прилетели бы ещё вчера
и тоже чего-нибудь сказали про свободу,
демократию и процветание.
поэт или поэтесса прочитала бы стих о стране и ее народе.
какой-нибудь профессор
показал бы самый первый вариант конституции
и самый первый словарь государственного языка.
потом хором спели бы гимн,
потом прошли бы красивые военные с аксельбантами. вечером был бы салют.
питейные заведения работали бы всю ночь;
то есть, всё было бы как у всех
в этой части Европы.
по трафарету, ожидаемо и даже скучно.
асоциальные подростки ныли бы в мессенджерах
что когда уже отменят эти локдауны,
чтобы можно было на лоукосте улететь в дублин,
осло или порту.
однако.
миром управляют не только законы логики.
иногда миром управляет не пойми что.
в соответствии с законами не пойми что,
сегодня за празднование независимости
будут задерживать.
но нужно понимать, что не пойми что — это именно
не пойми что: случайное отклонение.
всякое не пойми что стремится к нигде
чтобы стать там ничем.
если сегодня не пойми что не в нигде,
то завтра неизбежно там будет, потому что это логично.
Теги
: Минск
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Максим Горюнов написал пронзительные стихи, которые дарят надежду.