Источник материала: UDF



Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com

“Все бессмысленно, нас не меняет время!



Мы как Воздух и Водород!



Мы не можем друг с другом,



Давай будем с теми,



Кто действительно нам подойдет!

“Прекрасный стих, вся жизнь, душа в нем” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) “Классный… Прямо как будто обо мне. Спасибо, Анфиса!” “Очень красивое стихотворение. Столько эмоций и чувств в него вложено!” “В самое сердце”.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Все бессмысленно»: крик души отчаявшейся Чеховой 43-летняя артистка давно известна своей любовью к поэзии.

43-летняя артистка давно известна своей любовью к поэзии. Периодически она делится с поклонниками стихами собственного сочинения под публикациями в Инстаграм. В черновиках улежит много недописанных стихотворений. По мнению ведущей, все они ждут своего часа. В этот раз Анфиса Чехова опубликовала вирши о несчастной любви, которая то загорается, то угасает и никак не придет к какому-то логическому завершению.Чехова призналась, что стихи очень личные, связанные с ее собственными воспоминаниями. Она не надеялась, что ее произведение высоко оценят подписчики, однако людям понравилось. В комментариях многие фанаты назвали стихи отличными и нашли в них связь со своей собственной жизнью.Помимо стихотворного творчества, поклонники звезды в очередной раз восхитились и ее великолепным внешним видом. На опубликованном фото Анфиса Чехова позирует в кружевном белье, демонстрируя свою действительно роскошную фигуру.