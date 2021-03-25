|
«Все бессмысленно»: крик души отчаявшейся Чеховой
Источник материала: UDF
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
43-летняя артистка давно известна своей любовью к поэзии. Периодически она делится с поклонниками стихами собственного сочинения под публикациями в Инстаграм. В черновиках у Анфисы Чеховой лежит много недописанных стихотворений. По мнению ведущей, все они ждут своего часа. В этот раз Анфиса Чехова опубликовала вирши о несчастной любви, которая то загорается, то угасает и никак не придет к какому-то логическому завершению.
“Все бессмысленно, нас не меняет время!
Мы как Воздух и Водород!
Мы не можем друг с другом,
Давай будем с теми,
Кто действительно нам подойдет!
Чехова призналась, что стихи очень личные, связанные с ее собственными воспоминаниями. Она не надеялась, что ее произведение высоко оценят подписчики, однако людям понравилось. В комментариях многие фанаты назвали стихи отличными и нашли в них связь со своей собственной жизнью.
“Прекрасный стих, вся жизнь, душа в нем” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) “Классный… Прямо как будто обо мне. Спасибо, Анфиса!” “Очень красивое стихотворение. Столько эмоций и чувств в него вложено!” “В самое сердце”.
Помимо стихотворного творчества, поклонники звезды в очередной раз восхитились и ее великолепным внешним видом. На опубликованном фото Анфиса Чехова позирует в кружевном белье, демонстрируя свою действительно роскошную фигуру.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
43-летняя артистка давно известна своей любовью к поэзии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)