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«Все бессмысленно»: крик души отчаявшейся Чеховой

25.03.2021 15:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Все бессмысленно»: крик души отчаявшейся Чеховой
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Актриса и телеведущая порадовала поклонников очень личными стихами о любви. Новое произведение Анфиса Чехова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте под собственным соблазнительным фото.

43-летняя артистка давно известна своей любовью к поэзии. Периодически она делится с поклонниками стихами собственного сочинения под публикациями в Инстаграм. В черновиках у Анфисы Чеховой лежит много недописанных стихотворений. По мнению ведущей, все они ждут своего часа. В этот раз Анфиса Чехова опубликовала вирши о несчастной любви, которая то загорается, то угасает и никак не придет к какому-то логическому завершению.

“Все бессмысленно, нас не меняет время!

Мы как Воздух и Водород!

Мы не можем друг с другом,

Давай будем с теми,

Кто действительно нам подойдет!


Чехова призналась, что стихи очень личные, связанные с ее собственными воспоминаниями. Она не надеялась, что ее произведение высоко оценят подписчики, однако людям понравилось. В комментариях многие фанаты назвали стихи отличными и нашли в них связь со своей собственной жизнью.

“Прекрасный стих, вся жизнь, душа в нем” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) “Классный… Прямо как будто обо мне. Спасибо, Анфиса!” “Очень красивое стихотворение. Столько эмоций и чувств в него вложено!” “В самое сердце”.


Помимо стихотворного творчества, поклонники звезды в очередной раз восхитились и ее великолепным внешним видом. На опубликованном фото Анфиса Чехова позирует в кружевном белье, демонстрируя свою действительно роскошную фигуру.
 
 
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43-летняя артистка давно известна своей любовью к поэзии.
 
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