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Михаил Ковалев

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экономист Ковалев: «Для экономики ИП — это зло» По данным МВФ, с 2013 года скорость роста белорусской экономики стала меньше, чем мировой.

По данным МВФ, с 2013 года скорость роста белорусской экономики стала меньше, чем мировой, и к 2020 году ее доля снизилась с 0,171% до 0,145 %.На взгляд эксперта, есть как минимум три очевидные причины замедления, о которыхрассказал изданиюПервая — стремительный рост азиатских экономик, которые заполонили своими товарами мир, в том числе и белорусский рынок.Вторая — стагнация основного, российского, рынка для продажи белорусских товаров после введения санкций и падения цен на нефть. Она усугубляется отрицательным сальдо торговли с Россией, которое за последние 25 лет съело 2 % ВВП, и в основном из-за растущих цен на энергоносители.И третья причина. Некоторые действия, которые должно было бы осуществлять правительство, выполняются крайне медленно.Эксперт убежден, что «от власти экономика не так уж сильно зависит», а зависит она от производительности труда.Что касается налоговой нагрузки, то она совсем невысока: примерно 28 % ВВП. По мировым меркам это даже ниже средней.— Другое дело, что у нас довольно большой налог в ФСЗН. Ну что поделаешь, если у нас соотношение между работающими и пенсионерами стало таким, что даже 35 % отчислений в ФСЗН не хватает? — отметил экономист.По его мнению, если бы ипэшникам было плохо, их число не достигло бы 269,5 тысячи.— Наоборот, для экономики ипэшники — это зло, потому что они мешают нормальной конкуренции, — заявил Михаил Ковалев. — Например, голландцы хотели создать в Беларуси логистическую компанию. Когда посмотрели, как у нас это устроено, пришлось им несолоно хлебавши уехать.Внутренней развозкой у нас занимаются ИП, которые, как сказали голландцы, платят налогов столько, сколько захотят. И с ними нормальная фирма не может конкурировать.Что бы я максимально приветствовал, так это ИП в области экономического, юридического консалтинга, ремесленников, представителей творческих профессий. Им можно уменьшить налогообложение. Тем, кто занимается торговлей, не вижу необходимости уменьшать: рано или поздно они все равно будут сметены электронной торговлей.