Беларусь оказалась страной с самым низким уровнем в ЕАЭС господдержки во время коронавируса

Источник материала: АФН

Белорусские власти оказали наименьшую по сравнению с другими странами ЕАЭС поддержку населению и экономике во время пандемии 2020 года.

Это следует из доклада председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича, передает БелаПАН.

В сравнительной таблице, которую привел в качестве примера председатель коллегии ЕЭК, видно, что Беларусь находится на последнем месте в ЕАЭС — уровень поддержки населения и экономики в 2020 году составил 1,4% от уровня ВВП.

Это в 30 раз меньше, чем в Италии, в 6,4 раза меньше, чем в Казахстане, в 5,3 раза ниже, чем в Кыргызстане и в 2,5 раза меньше, чем в Армении.

Самую большую помощь населению и экономике оказала Италия — 42,3% от уровня ВВП, за ней следует Германия (38,9%), Франция (23,5) и США (19,2%). Доля государственной поддержки в России составила 6,5%.