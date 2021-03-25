Очень хотела к морю. Посмотрите, как рыба выпрыгивает из ведра и «уходит» на волю

Источник материала: Tut.by

Жительница Вьетнама Там Туэй опубликовала воодушевляющее видео, на которое можно смотреть вечно. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как свежевыловленная рыба (ее, очевидно, хотели в скором времени разделать) изо всех сил сопротивляется такому раскладу: она выпрыгивает из воды и упорно скачет куда глаза глядят, пока наконец не добирается до ближайшей лужи.