|
Очень хотела к морю. Посмотрите, как рыба выпрыгивает из ведра и «уходит» на волю
Источник материала: Tut.by
Жительница Вьетнама Там Туэй опубликовала воодушевляющее видео, на которое можно смотреть вечно. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как свежевыловленная рыба (ее, очевидно, хотели в скором времени разделать) изо всех сил сопротивляется такому раскладу: она выпрыгивает из воды и упорно скачет куда глаза глядят, пока наконец не добирается до ближайшей лужи.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)