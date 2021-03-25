США призывают провести президентские выборы в Беларуси уже в этом году

Об этом в специальном видеообращении заявила заместитель пресс-секретаря Государственного департамента Джалина Портер.





"Сегодня, когда беларусы празднуют День Воли, отмечая впервые объявленные независимость и суверенитет Беларуси более 100 лет назад, мы подтверждаем нашу поддержку беларусов в стремлении к демократическому будущему. По-прежнему впечатлены исключительной силой, стойкостью и мужеством беларуского народа", — отметила представитель Госдепартамента.









В своей речи она отметила: несмотря на масштабные репрессии, беларусы продолжают выражаться путем мирного протеста, требуя освободить политзаключенных, позволить вернуться тем, кто сейчас в изгнании, а также призывают режим к реальному диалогу, который уже в этом году привел бы к новым выборам под независимым международным наблюдением.





Обращаясь к беларуским властям, Джалина Портер подчеркнула: еще не поздно начать уважать права тех, кем они правят. И призвала откликнуться на требование людей об открытом диалоге.





Она процитировала высказывание нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич о том, что «свобода — это не быстрый праздник, а долгая дорога», и заверила, что этим путем Америка будет всегда шагать рядом с Беларусью.





"За вашу и нашу свободу!",- завершила свое обращение заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США.









18 марта Светлана Тихановская объявила начало общенационального голосования на платформе «Голос» за организацию переговоров с представителями властей Беларуси при международном посредничестве.