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США призывают провести президентские выборы в Беларуси уже в этом году

25.03.2021 16:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Соединенные Штаты призвали белорусские власти начать диалог с собственным народом для решения кризиса в стране.

Об этом в специальном видеообращении заявила заместитель пресс-секретаря Государственного департамента Джалина Портер.

"Сегодня, когда беларусы празднуют День Воли, отмечая впервые объявленные независимость и суверенитет Беларуси более 100 лет назад, мы подтверждаем нашу поддержку беларусов в стремлении к демократическому будущему. По-прежнему впечатлены исключительной силой, стойкостью и мужеством беларуского народа", — отметила представитель Госдепартамента.


В своей речи она отметила: несмотря на масштабные репрессии, беларусы продолжают выражаться путем мирного протеста, требуя освободить политзаключенных, позволить вернуться тем, кто сейчас в изгнании, а также призывают режим к реальному диалогу, который уже в этом году привел бы к новым выборам под независимым международным наблюдением.

Обращаясь к беларуским властям, Джалина Портер подчеркнула: еще не поздно начать уважать права тех, кем они правят. И призвала откликнуться на требование людей об открытом диалоге.

Она процитировала высказывание нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич о том, что «свобода — это не быстрый праздник, а долгая дорога», и заверила, что этим путем Америка будет всегда шагать рядом с Беларусью.

"За вашу и нашу свободу!",- завершила свое обращение заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США.


18 марта Светлана Тихановская объявила начало общенационального голосования на платформе «Голос» за организацию переговоров с представителями властей Беларуси при международном посредничестве.
 
 
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Соединенные Штаты призвали белорусские власти начать диалог с собственным народом для решения кризиса в стране.
 
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