В Бобруйске водитель автобуса умер за рулем. Пассажиры разбили стекло кабины, чтобы затормозить

Источник материала: Onliner

Сегодня около 14:00 на улице Гоголя в Бобруйске автобус, за рулем которого находился мужчина 1961 года рождения, потерял управление и выехал на зеленую зону. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем, спасти мужчину не удалось, сообщает «Коммерческий курьер» .

— Автобус повернул с 50 лет ВЛКСМ на Гоголя. Сразу за поворотом — остановка. Водитель остановился, но двери не открыл. Мы сами разблокировали двери, и все пассажиры вышли. После этого автобус принял левее, выехал на встречную полосу и далее — на зеленую зону, — рассказали «Коммерческому курьеру» супруги Татьяна и Дмитрий, которые были в числе пассажиров этого рейса.

Во время поездки Татьяна слышала, как кондуктор предложила водителю сходить в аптеку за лекарством, но тот отказался.





Сообщается, что, когда автобус стал двигаться по непредсказуемой траектории, мужчины, которые ехали этим рейсом, вбежали в салон (двери после принудительной разблокировки остались незакрытыми). Стеклянную перегородку между салоном и кабиной разбили. Ногу водителя убрали с педали газа. Автобус в результате остановился в считаных метрах от забора частного домовладения.

На место происшествия прибыла милиция, сотрудники Следственного комитета, руководство автобусного парка.





Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .