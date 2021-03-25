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В Бобруйске водитель автобуса умер за рулем. Пассажиры разбили стекло кабины, чтобы затормозить

25.03.2021 16:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня около 14:00 на улице Гоголя в Бобруйске автобус, за рулем которого находился мужчина 1961 года рождения, потерял управление и выехал на зеленую зону. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем, спасти мужчину не удалось, сообщает «Коммерческий курьер».

— Автобус повернул с 50 лет ВЛКСМ на Гоголя. Сразу за поворотом — остановка. Водитель остановился, но двери не открыл. Мы сами разблокировали двери, и все пассажиры вышли. После этого автобус принял левее, выехал на встречную полосу и далее — на зеленую зону, — рассказали «Коммерческому курьеру» супруги Татьяна и Дмитрий, которые были в числе пассажиров этого рейса.

Во время поездки Татьяна слышала, как кондуктор предложила водителю сходить в аптеку за лекарством, но тот отказался.

В Бобруйске водитель автобуса умер за рулем. Пассажиры разбили стекло кабины, чтобы затормозить

Сообщается, что, когда автобус стал двигаться по непредсказуемой траектории, мужчины, которые ехали этим рейсом, вбежали в салон (двери после принудительной разблокировки остались незакрытыми). Стеклянную перегородку между салоном и кабиной разбили. Ногу водителя убрали с педали газа. Автобус в результате остановился в считаных метрах от забора частного домовладения.

На место происшествия прибыла милиция, сотрудники Следственного комитета, руководство автобусного парка.

В Бобруйске водитель автобуса умер за рулем. Пассажиры разбили стекло кабины, чтобы затормозить

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Сегодня около 14:00 на улице Гоголя в Бобруйске автобус, за рулем которого находился мужчина 1961 года рождения, потерял управление и выехал на зеленую зону. По...
 
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