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Xiaomi подвела итоги прошлого года: компания поставила 146 миллионов смартфонов
Источник материала: Onliner
Xiaomi
Из этой цифры 10 миллионов смартфонов относятся к премиальному сегменту. Однако в такую нишу Xiaomi записывает аппараты стоимостью более 300 евро, в то время как флагманы других брендов стоят значительно дороже. Число пользователей оболочки MIUI превысило 400 миллионов.
Рост поставок смартфонов позволил Xiaomi подняться на третье место в списке крупнейших производителей мира. На родном для компании китайском рынке поставки смартфонов увеличились на 51,9%.
Общий доход Xiaomi за год составил $37,4 миллиарда, из них $23,2 миллиарда (62%) принесли смартфоны.
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
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Xiaomi отчиталась об успехах за прошлый год. Компания отгрузила в магазины по всему миру 146,4 миллиона смартфонов — это на 17,5% больше по сравнению с предыдущим...
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