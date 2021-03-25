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Xiaomi подвела итоги прошлого года: компания поставила 146 миллионов смартфонов

25.03.2021 16:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Xiaomi отчиталась об успехах за прошлый год. Компания отгрузила в магазины по всему миру 146,4 миллиона смартфонов — это на 17,5% больше по сравнению с предыдущим годом.

Из этой цифры 10 миллионов смартфонов относятся к премиальному сегменту. Однако в такую нишу Xiaomi записывает аппараты стоимостью более 300 евро, в то время как флагманы других брендов стоят значительно дороже. Число пользователей оболочки MIUI превысило 400 миллионов.

Рост поставок смартфонов позволил Xiaomi подняться на третье место в списке крупнейших производителей мира. На родном для компании китайском рынке поставки смартфонов увеличились на 51,9%.

Общий доход Xiaomi за год составил $37,4 миллиарда, из них $23,2 миллиарда (62%) принесли смартфоны.

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Xiaomi отчиталась об успехах за прошлый год. Компания отгрузила в магазины по всему миру 146,4 миллиона смартфонов — это на 17,5% больше по сравнению с предыдущим...
 
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