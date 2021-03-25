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Меган Маркл и принц Гарри оскорбили королеву, но никто не заметил этого

25.03.2021 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри и его жена Меган Маркл, якобы не сказавшие плохого слова в сторону Елизаветы II, все-таки посягнули на священное: к такому мнению пришли эксперты.

С премьерного показа нашумевшего интервью герцогов Сассекских прошло почти три недели. Эксперты и СМИ перебрали все ключевые фразы, сказанные супругами во время беседы с Опрой, после чего копнули глубже и обнаружили не замеченные ранее детали.

Как сообщило издание Mail on Sunday, Маркл и принц сделали "особенно опасное" заявление в сторону королевы, однако никто из зрителей не заметил этого. Чего не скажешь о королевских экспертах.

По словам специалистов, во время интервью герцоги пересказали случай, когда королева пригласила их на чай, но после резко отказалась принимать их, сославшись на дела. Гарри и Меган заявили, что королева прислушалась к "плохому совету" подданных и проявила слабохарактерность и отсутствие воли.

"Разве королева не делает все, что она хочет?" – удивилась Опра Уинфри и получила отрицательный ответ и сравнение королевства с фирмой, окруженной консультантами.

Эксперты сходятся во мнении, что слова Сассексов об отсутствии мнения у Ее Величества – безосновательны, ведь она монарх, а не марионетка.

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"Особенно опасное" замечание герцогов осталось незамеченным для поклонников, но привлекло внимание королевских специалистов.
 
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