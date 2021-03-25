В Беларуси начался прием заказов на обновленную Toyota Camry

Источник материала: Tut.by

Модернизированный седан Toyota Camry уже дебютировал в Европе, США и Китае, а теперь обновление затронуло версию и для нашего рынка, выпускаемую на заводе в Санкт-Петербурге.





В Беларуси обновленная Camry ожидается в апреле, но уже озвучены предварительные цены и начато оформление заказов на машину. Внешних изменений не так уж и много, зато седан обрел улучшенный комплекс систем безопасности, новый вариант исполнения и пересмотренную линейку моторов. Два двигателя для Camry — новые.





У базовой версии Camry под капотом прописалась атмосферная «четверка» объемом 2 л, развивающая 150 л.с. и 206 Нм крутящего момента. И, пожалуй, главный сюрприз — клиноременный вариатор Direct Shift с первой «механической» передачей, который сменил традиционный «автомат».





Еще один новый силовой агрегат для Camry — 200-сильный двигатель объемом 2,5 л (крутящий момент равен 243 Нм) с комбинированным впрыском топлива и 8-ступенчатый «автомат» вместо прежнего 6-ступенчатого. Наконец, в гамме Camry сохранился атмосферный двигатель V6 3.5 (249 л. с) в паре с 8-ступенчатым «автоматом».





В салоне Camry переработана центральная консоль с торчащим дисплеем мультимедиа-системы, под который перебрались вентиляционные дефлекторы, ранее располагавшиеся сверху. У самых богатых версий будет улучшенный и дополненный новыми функциями комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense 2.5. Добавилась новая комплектация GR-Sport, которая пришла на смену версии S-Edition, для которой доступно двухцветное исполнение кузова с черной крышей.





Цены на обновленную Camry начинаются от 66 456 рублей. Модификация с 200-сильным мотором обойдется минимум в 76 212 рублей, а седан с 3,5-литровым V6 предлагается от 96 тысяч рублей — это будет седан в комплектации GR-Sport.