Чета Чемодановых, сын Балабы и еще 115 человек включены в санкционный список Латвии, Литвы и Эстонии

Латвия, Литва и Эстония 25 марта ввели новые национальные санкции в отношении 118 белорусских сотрудников органов внутренних дел и юстиции, а также местных органов власти.



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В опубликованный список, в частности, включены:

Артем Балаба (сын начальника минского ОМОН Дмитрия Балабы);

начальник 3-го управления ГУБОПиК МВД Михаил Бедункевич;

начальник ОМОН Минской области Сергей Белькевич;

начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек;

пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова и ее муж, заместитель начальника ГУБОПиК МВД Денис Чемоданов;

официальный представитель Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская;

Алина Касьянчик — гособвинитель по ряду политических уголовных дел, включая процесс над журналистками телеканала «Белсат» Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой.

В опубликованном списке также значится бывший сотрудник ГУБОПиК Станислав Лупоносов. Вечером 24 марта в сюжете на телеканале «Беларусь 1» было заявлено, что Лупоносов, который сейчас находится за пределами Беларуси, во время работы в ГУБОПиК сотрудничал с инициативой ByPOL.

Ранее Латвия, Литва и Эстония уже ввели санкции в отношении 277 физических лиц, в том числе Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора Лукашенко, напоминает БелаПАН .