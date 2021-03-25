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Чета Чемодановых, сын Балабы и еще 115 человек включены в санкционный список Латвии, Литвы и Эстонии
Источник материала: Навiны
Латвия, Литва и Эстония 25 марта ввели новые национальные санкции в отношении 118 белорусских сотрудников органов внутренних дел и юстиции, а также местных органов власти.
В опубликованный список, в частности, включены:
В опубликованном списке также значится бывший сотрудник ГУБОПиК Станислав Лупоносов. Вечером 24 марта в сюжете на телеканале «Беларусь 1» было заявлено, что Лупоносов, который сейчас находится за пределами Беларуси, во время работы в ГУБОПиК сотрудничал с инициативой ByPOL.
Ранее Латвия, Литва и Эстония уже ввели санкции в отношении 277 физических лиц, в том числе Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора Лукашенко, напоминает
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