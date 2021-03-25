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Чета Чемодановых, сын Балабы и еще 115 человек включены в санкционный список Латвии, Литвы и Эстонии

25.03.2021 16:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Латвия, Литва и Эстония 25 марта ввели новые национальные санкции в отношении 118 белорусских сотрудников органов внутренних дел и юстиции, а также местных органов власти.

Чета Чемодановых, сын Балабы и еще 115 человек включены в санкционный список Латвии, Литвы и Эстонии
Фото gorod.lv

В опубликованный список, в частности, включены:

  • Артем Балаба (сын начальника минского ОМОН Дмитрия Балабы);
  • начальник 3-го управления ГУБОПиК МВД Михаил Бедункевич;
  • начальник ОМОН Минской области Сергей Белькевич;
  • начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек;
  • пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова и ее муж, заместитель начальника ГУБОПиК МВД Денис Чемоданов;
  • официальный представитель Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская;
  • Алина Касьянчик — гособвинитель по ряду политических уголовных дел, включая процесс над журналистками телеканала «Белсат» Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой.

В опубликованном списке также значится бывший сотрудник ГУБОПиК Станислав Лупоносов. Вечером 24 марта в сюжете на телеканале «Беларусь 1» было заявлено, что Лупоносов, который сейчас находится за пределами Беларуси, во время работы в ГУБОПиК сотрудничал с инициативой ByPOL.

Ранее Латвия, Литва и Эстония уже ввели санкции в отношении 277 физических лиц, в том числе Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора Лукашенко, напоминает БелаПАН.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Латвия, Литва и Эстония 25 марта ввели новые национальные санкции в отношении 118 белорусских сотрудников органов внутренних дел и юстиции, а также местных органов...
 
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