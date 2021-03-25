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В Минске задержан секретарь «Схода народных делегатов», глава многодетной семьи Юрий Донсков

25.03.2021 16:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В своей минской квартире 25 марта задержан секретарь «Схода народных делегатов» музыкант группы Shaman Jungle Юрий Донсков, сообщает телеграм-канал правозащитного центра «Весна». Причина задержания пока не известна.

 

В Минске задержан секретарь «Схода народных делегатов», глава многодетной семьи Юрий Донсков
Юрий Донсков. Фото: musecube.org.

 

На «Сход» 28-летний Донсков, отец четверых детей, выдвигался от Уручского округа, за него проголосовало более 3 тыс. пользователей.

«Сход народных делегатов» начал работу 20 февраля. В его состав вошел 151 делегат, избранный в результате онлайн-голосования на платформе «Сход». Предпосылкой для инициативы стали призывы действующей власти выдвигать своих представителей для ведения национального диалога. Создатели заявляют, что платформа «полностью независима от любых политических штабов» и открыта для белорусов «с любыми политическими взглядами».

В качестве ключевой цели первого созыва «Схода» делегаты определили преодоление политического кризиса путем диалога внутри общества и общества с представителями власти на разных уровнях. В середине марта «Сход» обратился ко всем политическим силам, включая Администрацию президента и Палату представителей, с призывом присоединиться к открытым слушаниям о выходе из политического кризиса.

 
 
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В своей минской квартире 25 марта задержан секретарь «Схода народных делегатов» музыкант группы Shaman Jungle Юрий Донсков, сообщает телеграм-канал правозащитного...
 
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